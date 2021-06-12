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蔡英文要調整最適合戰鬥隊形 國民黨：要換掉陳時中？

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
蔡英文總統。圖／取自總統府直播
蔡英文總統。圖／取自總統府直播

本土疫情嚴峻，總統蔡英文表示，從中央到地方，會不斷調整出最適合的戰鬥隊形，確保台灣不會被病毒打敗。國民黨文傳會副主委黃子哲表示，這應該是台灣從有新冠肺炎疫情以來，蔡英文第一次提到要「調整」防疫團隊的談話，這難道是指揮官陳時中即將被撤換的訊號或暗示？

黃子哲指出，這波疫情大爆發，迄今已迅速累計有11294例本土病例，更有385人不幸染疫身亡，即便三級警戒已經一而再，再而三的延長，疫情卻仍然沒有明顯趨緩，這也讓民怨沸騰。

黃子哲表示，根據TVBS昨日公布的民調，蔡英文的滿意度跌破4成，只剩38%，不滿意度49%，接近5成。而陳時中的民調變化則更為明顯，滿意度剩49%，從3月16日疫情爆發前的74%下滑25個百分點；不滿意度則有43%，增加近3成。

黃子哲說，隨著疫情的失控，蔡英文與陳時中的滿意度也雙雙下滑。尤其陳時中迅速從神壇上墜落，與他幾個荒腔走板的決策與作為有關。包括讓航空機組人員檢疫時間放寬為3＋11天、諾富特事件稱「病毒跑得比公文快」、「校正回歸」之亂、不願意普(廣)篩、外購疫苗短缺、刁難民間採購疫苗、對國產疫苗孤注一擲、幫AZ疫苗代工破局等。

黃子哲表示，這些失策已被不少國際媒體認證，甚至是訕笑，英國金融時報直指，台灣這波疫情失控的主因之一，就是不敢「逆時中」，而陳時中近來的言論與表現更是顛三倒四、每下愈況。對蔡英文而言，陳時中既已下神壇，當然無法繼續神救援，但也不能變成負累。於是此刻換掉指揮官陳時中，重新整隊，才能達成蔡英文所說的「最適合的戰鬥隊形」。

黃子哲表示，事實上，早已有不少民進黨立委對防疫及紓困等政策開炮，黨內派系正國會的9位立委沒有尋求黨內溝通，反而選擇以公開聲明的方式，提出「確實防疫」、「馳援物資」與「紓困急難」等三大訴求。再加上前副總統、同時也是公衛專家的陳建仁，近日也頻頻對疫苗政策提出建議，這些都是極為不尋常的訊號。

黃子哲認為，蔡英文那齣「陳時中已經階段性任務」的戲碼，似乎蠢蠢欲動準備上演；但不知人人可以打疫苗，回復正常生活的美夢，何時可至？

本土疫情嚴峻，總統蔡英文表示，從中央到地方，會不斷調整出最適合的戰鬥隊形。國民黨文傳會副主委黃子哲質疑，這難道是指揮官陳時中即將被撤換的訊號或暗示？圖／黃子哲提供
本土疫情嚴峻，總統蔡英文表示，從中央到地方，會不斷調整出最適合的戰鬥隊形。國民黨文傳會副主委黃子哲質疑，這難道是指揮官陳時中即將被撤換的訊號或暗示？圖／黃子哲提供

陳時中 疫情 蔡英文

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