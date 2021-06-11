連勝文：請民進黨民代和側翼盡快打高端 實踐台灣價值

高端疫苗昨天宣布二期解盲成功，不過中央挺國產疫苗未提前布局採購國際認證的疫苗，導致疫苗短缺也遭外界質疑。國民黨智庫副董事長連勝文在臉書表示，敦請台灣「最高端」的民進黨偉大領袖們，以及民進黨中央、地方首長、民代、黨職幹部及綠營豢養的媒體鷹犬、網軍打手，積極主動且儘快的注射與他們高端身分相符的本土疫苗。

連勝文呼籲社會大眾用關愛及鼓勵的眼神，時時刻刻的盯著他們，是否有用自己的生命去實踐口中的台灣價值。即使已打過第一針者，第二針也應改成與自己一樣高端，全球第一的本土疫苗。

「就把低端的進口疫苗丟給我們吧！」連勝文說，反正百姓的生命在政府眼裡也不值錢，不幸去世了這麼多人，但在這些高端族群的眼中，也是不痛不癢。可是排在第11類甚至更後面的人民還有家庭要養，要活下去。所以高端的國產疫苗給高端人士打，低端的進口疫苗給人民打，物盡其用，台灣一定可以創造第二個防疫成功的神話。