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衛福部點名疫情破口在萬華 民眾黨回嗆：還在推卸責任

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨發言人蔡峻維今晚在臉書表示，破口就是來自機組員檢疫放寬為「3+11」與諾富特混居，衛福部至今卻仍在推卸責任。圖／蔡峻維提供
民眾黨發言人蔡峻維今晚在臉書表示，破口就是來自機組員檢疫放寬為「3+11」與諾富特混居，衛福部至今卻仍在推卸責任。圖／蔡峻維提供

國民黨立委羅明才今於立法院財政委員會質詢時問這波疫情破口在哪裡，衛福部次長石崇良脫口說出「萬華是破口」。民眾黨發言人蔡峻維今晚在臉書怒嗆，破口就是來自機組員檢疫放寬為「3+11」與諾富特混居，衛福部至今卻仍在推卸責任。

蔡峻維指出，執政黨政府始終不敢承認政策失誤，衛福部長陳時中近日宣稱「3+11並非疫情破口」，在蔡英文總統為本土疫情延燒道歉的這天，衛福部卻將破口推給萬華，「難道執政黨現在玩的是兩面手法？」

蔡峻維也引述中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說法，「國內完成逾300株基因定序，皆為英國變異株」，蔡峻維表示，若非缺乏妥善配套的「3+11」政策造成破口，讓病毒有機可乘，「萬華會無中生有長出英國變異株嗎？這種千錯萬錯都不是我的錯的心態，才是導致此次疫情爆發的幕後元兇之一。」

蔡峻維也點名台北市中正萬華區立法委員林昶佐，「您有看見衛福部這樣對待萬華的嗎？您有為此替萬華人說過話嗎？還是你只在乎怎麼樣攻擊柯文哲，當這個國家要把萬華當做是此次疫情的替罪羔羊時，您又在何方，你的心中還有萬華嗎？」

在蔡發文後不久，林昶佐也在臉書表示，國民黨立委故意簡化問題想找「破口」來獵巫，石次長沒有深思熟慮就回答，反而造成大家對於萬華刻板印象加深，「我們萬華人完全不能接受」。

林昶佐說，已經打電話給石崇良，要求他應該謹慎發言，不要再助長旁人對於萬華的異樣眼光。「從疫情爆發至今，我們已經處理許多因疫情而對萬華人產生的歧視，進而造成的違法或是違反防疫指引的案件。再次呼籲大家，請停止污名化萬華！」

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