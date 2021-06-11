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防疫的破口就是萬華？ 黃珊珊怒：請石崇良向萬華人道歉

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊。圖/北市府提供
台北市副市長黃珊珊。圖/北市府提供

國民黨立委羅明才今日在立院質詢時提問「究竟破口是在哪裡？」而衛福部次長石崇良則數度強調，是在萬華；對此，台北市副市長黃珊珊晚間在臉書指出，竟然有這樣對待自己人民的政府，請石崇良次長向萬華人道歉。

黃珊珊說，今天中央的官員竟然說防疫的破口就是萬華，但是萬華的病毒是哪一個破口來的？

他們以為大家都忘記華航機師還有諾富特旅館了嗎？忘記了是哪一個人開放機師居家檢疫規範變成3+11了嗎？萬華的病毒不是台灣本土病毒株，而是英國變種株，萬華是破口嗎？

黃珊珊表示，萬華是這場疫災的最大受災戶，只能每天一起努力防疫，除了面對一般人的歧視眼光，要面對病毒，竟然還要面對比病毒更毒的口水與人心，而這一切竟然來自中央政府的防疫主管官員。請石崇良向萬華人道歉，請開放3+11的人向雙北市民道歉。

石崇良 黃珊珊 COVID-19 新冠肺炎 萬華

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