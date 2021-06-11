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蔡英文總統首度為本土疫情延燒致歉 承諾竭盡所能全力控制

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蔡英文首度為本土疫情延燒致歉 承諾竭盡所能全力控制

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／取自總統府直播
蔡英文總統。圖／取自總統府直播

新冠肺炎本土疫情持續延燒，蔡英文總統今天對受到感染、甚至失去生命的國人表達不捨與歉意，並表示，降低重症率和死亡率是防疫團隊正全力投入的重點目標；從中央到地方，政府到民間，會不斷調整出最適合的戰鬥隊形，確保台灣不會被病毒打敗。

6月8日國內疫情死亡人數破300人，行政院長蘇貞昌與陳時中在立法院公開道歉，承認防疫工作確有不足之處。蘇貞昌回答國民黨立委曾銘宗質詢時表示，看到民眾受苦，甚至死亡，政府沒有百分之百把民眾照顧好，深感抱歉。陳時中說，他擔任疫情指揮中心指揮官，也深感歉意，對於每一條生命，都覺得應該要盡更多力量，希望這個事情不要再發生，會盡最大的努力。

回顧蔡總統針對疫情所做的道歉，去年4月爆發敦睦艦隊染疫事件，4月22日蔡英文表示，海軍這趟任務防疫出現這麼大違失，讓國人因此承擔疫情風險，要致上歉意。

今年6月2日，雙和醫院日前發生3名護理師遭確診患者持刀砍傷事件，蔡英文也在電話中表示，謝謝兩位護理師投入第一線防疫工作，也對他們受傷表達歉意。

疫情 蔡英文

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