快訊

蔡英文總統首度為本土疫情延燒致歉 承諾竭盡所能全力控制

日經：台積電海外首座晶片封裝廠 考慮設在美國

南投縣長會勘脫口罩 林明溱：縣長違規一樣受罰

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱會勘國姓鄉基礎工程，結束後和當地民眾合影，卻脫下口罩，南投縣衛生局將違規11人各開罰3000元。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱會勘國姓鄉基礎工程，結束後和當地民眾合影，卻脫下口罩，南投縣衛生局將違規11人各開罰3000元。圖／南投縣政府提供

南投縣長林明溱今天到國姓鄉會勘，行程結束後應居民邀約脫下口罩合照，違反防疫規定。南投縣衛生局晚間表示，依傳染病防治法規定開罰出門需全程戴口罩。因為現場11人脫下口罩時間約5秒，將各罰3000元。林明溱承認做了錯誤示範，也希望大家以此為戒、落實防疫，就算縣長違規，也一樣依法處理。

南投縣國姓鄉國姓、長流、長豐、長福四村陳情，包括133線彎道排水溝加蓋、長福村1、2、3鄰道路等需要改善，林明溱重視基層心聲，今天上午率工務單位逐一實地會勘，確認屬公眾通行且有迫切，當場批核動支達701.8萬元經費，由工務處盡速發包改善。

不過，長福村行程會勘結束，林明溱和幕僚以及縣議員應鄕民熱情邀約，在當地佛寺合照，林明溱等人配合民眾要求脫下口罩拍照，隨即戴上口罩，雖為無心之過，仍違反防疫規定。民進黨南投縣黨部表示，國內疫情嚴峻，林明溱作為地方防疫指揮官，卻帶頭違法，怎麼要求縣民遵守防疫規定？

南投縣衛生局表示，全國疫情警戒升級第三級警戒，中央疫情指揮中心要求民眾外出需全程戴口罩，否則依傳染病防治法第37條、第70條裁罰，可處3000到1萬5000元罰鍰。會勘工程時所有人都有戴口罩，但在佛寺前一度脫下口罩合影，仍違反規定，依違規事實，在場11人將各處3000元罰鍰。

林明溱表示，他沒有違反防疫的想法，是因為最後準備離開，鄉親熱情邀約，希望能拍到清楚的合照，才脫下口罩拍照，雖然時間才5秒，但錯了就是錯了，不管是誰，縱使是縣長違反防疫規定也要受罰，也希望大家以此為戒，人人落實防疫，讓疫情盡早獲得控制。

口罩 林明溱 疫情

延伸閱讀

南投縣長林明溱應邀脫口罩合照 衛生局將主動開罰

影／南投縣自購疫苗沒非BNT不可 林明溱：買到最重要

林明溱：南投縣府委託盛弘醫藥 買80萬劑BNT疫苗

三級警戒再延長 南投縣長林明溱：治標不治本

相關新聞

日本依一國兩制處理對台關係？ 外交部：錯誤解讀

外國媒體報導，日本內閣官房長官加藤勝信宣稱日本政府是依「一國兩制」處理對台關係；外交部今天表示，對於相關國際媒體不當引申...

紓困4.0立委提逾900案 簡訊實聯制預算藍委擬全刪

立法院臨時會財政等6委員會聯席會議10日、11日及15日三天一次會審查紓困4.0特別預算案，今天詢答完畢；15日將審查相...

高端解盲與我們無關 看了特權施打後該解盲的是自己

國產疫苗高端二期臨床解盲成功，有多少人以為這是救命的福音？想起蔡英文總統說「輪到你，就去打」，高端解盲成功倒成了人民的憂慮：「輪到我，只能打高端？」高端解盲究竟是解民於倒懸，還是將人推入另一未知的風暴？

南投縣長會勘脫口罩 林明溱：縣長違規一樣受罰

南投縣長林明溱今天到國姓鄉會勘，行程結束後應居民邀約脫下口罩合照，違反防疫規定。南投縣衛生局晚間表示，依傳染病防治法規定...

台美將召開TIFA會議 柯建銘籲在野黨：不要政治操作

美國貿易代表署大使戴琪和行政院政委鄧振中昨晚舉行視訊會議。雙方同意將在未來數周內召開第11屆TIFA會議。立法院民進黨團...

【今日精摘】防端午人流國道將嚴控／好心肝私打疫苗名單流出

•端午連假期間為減少人流移動，交通部已取消國道0時到5時免收費及高乘載措施，僅保留單一費率，今再宣布從今晚9點開始，實施嚴格國道匝道儀控，將採車輛總量管制，只要超過總量就不開放車子上國道，若車流回堵到平面道路，員警將會強制疏導車輛駛離，上匝道將「非常不方便」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。