南投縣長會勘脫口罩 林明溱：縣長違規一樣受罰

南投縣長林明溱今天到國姓鄉會勘，行程結束後應居民邀約脫下口罩合照，違反防疫規定。南投縣衛生局晚間表示，依傳染病防治法規定開罰出門需全程戴口罩。因為現場11人脫下口罩時間約5秒，將各罰3000元。林明溱承認做了錯誤示範，也希望大家以此為戒、落實防疫，就算縣長違規，也一樣依法處理。

南投縣國姓鄉國姓、長流、長豐、長福四村陳情，包括133線彎道排水溝加蓋、長福村1、2、3鄰道路等需要改善，林明溱重視基層心聲，今天上午率工務單位逐一實地會勘，確認屬公眾通行且有迫切，當場批核動支達701.8萬元經費，由工務處盡速發包改善。

不過，長福村行程會勘結束，林明溱和幕僚以及縣議員應鄕民熱情邀約，在當地佛寺合照，林明溱等人配合民眾要求脫下口罩拍照，隨即戴上口罩，雖為無心之過，仍違反防疫規定。民進黨南投縣黨部表示，國內疫情嚴峻，林明溱作為地方防疫指揮官，卻帶頭違法，怎麼要求縣民遵守防疫規定？

南投縣衛生局表示，全國疫情警戒升級第三級警戒，中央疫情指揮中心要求民眾外出需全程戴口罩，否則依傳染病防治法第37條、第70條裁罰，可處3000到1萬5000元罰鍰。會勘工程時所有人都有戴口罩，但在佛寺前一度脫下口罩合影，仍違反規定，依違規事實，在場11人將各處3000元罰鍰。

林明溱表示，他沒有違反防疫的想法，是因為最後準備離開，鄉親熱情邀約，希望能拍到清楚的合照，才脫下口罩拍照，雖然時間才5秒，但錯了就是錯了，不管是誰，縱使是縣長違反防疫規定也要受罰，也希望大家以此為戒，人人落實防疫，讓疫情盡早獲得控制。