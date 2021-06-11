端午前蔬菜到貨量銳減三成 王鴻薇批：無政府狀態嗎？

近日菜價飆漲，民眾叫苦連天。對此，台北市議員王鴻薇調閱資料發現，台北市蔬菜平均價格自5月15日到6月10，已經從每公斤24.2元漲至每公斤35.7元，飆漲將近50%。

王鴻薇說，菜價飆漲，而蔬菜成交量也從5月15日的約1431噸，到6月10日剩下約1017噸，銳減3成。從價格、供貨、交易量，都顯見目前蔬菜市場失控，政府必須要強力介入。北市市場處表示，為因應近期菜價波動，將啟動購貯蔬菜平價措施

王鴻薇指出，菜價一方面飆漲，但也傳出在團膳與餐廳停止營業後，有一大部份菜農的蔬菜無處可去，紛紛棄耕。目前蔬菜市場可以說是亂象叢生，有人忙著搶菜，卻也有菜農生計出現問題。

王鴻薇表示，早在5月中宣布三級警戒之初，就與多位議員出面呼籲台北農產公司、畜產公司和漁產公司要全力穩定果菜及肉品，但目前看來，菜價卻是越來越失控，令民眾苦不堪言。

市場處指出，中南部蔬菜產地因6月上旬連續豪大雨，造成產區蔬菜災損，災損蔬菜因含水量高，加上近日天氣炎熱，造成蔬菜容易腐爛，又因端午節將至需求量增加，致使蔬菜到貨量減少，需求增加而有價格波動情形。

今日北市果菜批發市場蔬菜到貨量1085公噸，較昨日增加70公噸，每公斤批發價格36.9元，較昨日每公斤35.6元，微幅上揚1.3元。水果部分，今日到貨量754公噸，較昨日減少55公噸，每公斤批發價格42.4元，較昨日每公斤44.3元下跌1.9元。

市場處表示，近期主要蔬菜產區天氣良好，倘後續天候穩定，蔬菜採收供應將逐漸恢復正常，後續菜價波動情形，消費者可於各市場透QR-Code即時查詢批發交易價格。

另外，市場處仍持續監控批發市場蔬菜到貨量及平均價、大宗蔬菜葉菜類平均價情形並採取相關因應措施，要求台北農產公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫以平穩菜價，規畫釋出國產馬鈴薯約20公噸，請台北農產公司機動掌握供應人供貨狀況，並緊急聯繫其他無受損之產區增量供應蔬菜。