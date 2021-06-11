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台美將召開TIFA會議 柯建銘籲在野黨：不要政治操作

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院民進黨團總召柯建銘。報系資料照
立法院民進黨團總召柯建銘。報系資料照

美國貿易代表署大使戴琪和行政院政委鄧振中昨晚舉行視訊會議。雙方同意將在未來數周內召開第11屆TIFA會議。立法院民進黨團總召柯建銘今在臉書表示，呼籲朝野共同支持國家安全與經貿戰略，「不需要毫無國際戰略視野的政治操作」。

柯建銘指出，去年8月蔡英文總統宣布將開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口時，在野黨群起攻之，儘管民進黨一再重申含萊美牛早已在2012年馬英九時期開放，到現在並沒有任何食品安全的問題，同時也不斷說明，這會是與美國經貿談判上的一大障礙，然而沒有一個在野黨聽得進去，「國際外交，就是一種交換與談判，我們如果不主動伸出友誼之手，又怎能期待別人幫助台灣？」

柯建銘表示，國際媒體在報導台美經貿談判時，都會強調8月公投結果的重要性，「這意味著美國其實也在看，美方釋出的善意，是否真的能夠換得台灣人民的理解？在野黨是否不斷地藉此煽動反美情緒？」這些都是美方觀察的重點，也意味著台灣是否能真正走出國際，成為一個正常的國家。

柯建銘說，台美TIFA睽違5年首度舉行，這幾年台美關係一直走在進步的軌道上，無論是川普總統或是拜登總統，都不吝以實際行動支持台灣，美國國會也接連通過許多對台有利的法案，上周美國三位參議員更直接飛到台灣宣布提供75萬劑疫苗，這些都是美國對台灣友好的表現。他也呼籲，「在野黨不要再操作無限上綱的社會對立，更不需要毫無國際戰略視野的政治操作，共同支持台灣的國家安全與經貿戰略，方為台灣之福。」

柯建銘 民進黨 TIFA

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