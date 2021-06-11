「學姐」黃瀞瑩打疫苗 黃珊珊：重點是有沒有在第一線

針對特權打疫苗，丁怡銘被質疑可打疫苗，但民進黨台北市議員梁文傑也質疑，「學姐」黃瀞瑩打了沒？「我打包票她有打，但不會因此攻擊她」。對此，台北市副市長黃珊珊指出， 重點是有沒有從事防疫第一線的工作。

梁文傑在臉書指出，因為好心肝診所的事，柯文哲的網軍開始拿丁怡銘來平衡。但首長身邊的機要本來就該施打。比方說，在柯Ｐ身邊的學姐黃靜瑩打了沒？「我打包票她有打，但我不會因此攻擊她」，該打就打，不該打就不能打，就這麼簡單。

對此，台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，黃珊珊證實黃瀞瑩之前已經打過疫苗，黃珊珊說，黃瀞瑩是她辦公室幕僚，會跟她去剝皮寮的快篩站、防疫旅館和各大醫院的快篩站，重點是有沒有從事防疫第一線的工作，像今天她去快篩站，兩個幕僚都全程陪同。