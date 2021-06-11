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高端疫苗太貴？ 柯文哲酸：比人家貴還不知道有效沒效

端午控制公共運輸不要回家 柯文哲：問題是要撑多久

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖／北市府提供
圖／北市府提供

明天開始端午三天連假，台北市柯文哲下午在防疫記者會中指出，這是他最擔心的，怕大家趴趴走，造成感染很多，他呼籲市民，疫情好不容易在雙北壓制未來，拜託大家再忍耐一下，等疫情低到一定程度，數量少就可以單一解決，回復到一年前的防疫狀態。

柯文哲也說，端午不要回家，幾乎把公共運輸控制，雖然可以控制，但問題要撑多久？防疫、經濟如何濟得平衡？

不過柯文哲仍說，希望大家多打電話問候親人，在家不是不要躲在山洞，不要群聚打麻將，他發現，台北市很多感染是打麻將來的。

之前的市場，一周採買兩次，讓大家養成習慣，未來電商物流會開始推，取代傳統市場，讓民眾習慣在網路上買東西，未來電商加物流是北市產業局的重要工作。

柯文哲說，市場管制，不要讓辛苦的警察站市場路口，一個個檢查身分證，北市要科學、要進步，他鼓勵台北市民下載台北通，有身分證資料，掃一下QRCode就可以進來，「警察伯伯」就不需要檢查身分證，增加工作負擔。

柯說，民眾出門採買，帶身分證是基本配備，在台北市鼓勵市民用台北通，外國人沒有身分證就用居留證， 另外，南門市場有更高級的，可測體溫、實聯制，符合單雙日規定，一氣呵成。

北市局資訊局長呂新科說，北市已經開發實聯與人流管制的資訊站，可達到低接觸、低人力部署的目標 ，系統同時支援實聯制登入、人流管制和測體溫、口罩偵測等，還有消毒作業，讓市場容留人數有一定統計，民眾只要出示台北通或身分證、居留證，系統會自動感測體溫、口罩，完成實聯制管控和人流控制，第一階段會建在南門中繼市場，共有5台，再滾動式修正、優化。

北市 身分證 柯文哲

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