正國會立委提三大訴求 杜絕特權疫苗、升級紓困

面對疫情升溫，民進黨正國會派系9名立委今共同發表聲明，提出「確實防疫」、「馳援物資」與「紓困急難」等三大訴求，呼籲公私協力，共同面對台灣的關鍵挑戰，聲明中也提到，應杜絕特權施打疫苗，由監察院介入調查，另紓困方案也應更全面，讓有急難需求的民眾，都能得到幫助。

民進黨正國會立委余天、吳琪銘、莊競程、陳秀寳、陳亭妃、陳歐珀、陳瑩、黃秀芳、蔡適應今共同發表「升級防疫紓困，共創正常國家」聲明。

在確實防疫部分，正國會立委主張六點，強化市場分流機制，落實身分證字號分流；科學提升篩檢量能，各級政府正視增設篩檢站的需求，也鼓勵企業設置；確實執行疫調隔離；杜絕特權施打疫苗，疫情降溫後由監察院介入調查，指揮中心確實根據地方施打狀況，列入疫苗分配調整要項；支持國產疫苗研發；端午連假線上團聚，避免跨縣市移動成為疫情破口。

正國會立委也呼籲各界馳援物資，包括負壓艙、檢測亭、快篩劑、自動核酸檢測平台，已有多個企業、民間團體共同集資捐助，希望能繼續拋磚引玉，為前線醫護盡一份心力，也讓病患受到更妥善照顧。

針對現有紓困方案，正國會立委建議，教育部「孩童家庭防疫補貼」應新增國中、高中、五專前三年之單親學生，社團指導老師、課後輔導老師、學校運動教練等非典型就業教育工作者，也應比照社大講師、運動事業從業人員，每人最多補助4萬元整。勞動部的「安心就業計畫」則應增列無與雇主約定工時之部分工時勞工，納入打工族群，「自營作業者或無一定雇主勞工生活補貼」應放寬認定為今年5月30日已於職業工會參加勞工保險，及108或109年度個人所得總額未達新台幣50萬元。

正國會立委也呼籲跨部會協作，成立跨部會紓困資格查詢平台，簡化流程並杜絕假紓困之名的詐騙網站，並利用該平台，讓民眾選擇最適方案且加快申請速度，透過跨部會溝通，蒐集統整未能獲得急難救助個案，重新檢討特別條例預算是否編列足夠，從長計議。