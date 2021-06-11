日本捐124萬劑AZ完成封緘放行了 下周準時開打
日本捐贈124萬劑AZ疫苗，經過一周封緘審查，今上午食藥署通過封緘檢驗，下周趕上5月15日的大規模施打接種沒問題。據食藥署指出，該批藥物自6月4日抵台，從中取600劑進行樣品檢驗，於11日核發封緘證明書，並放置倉儲封緘，明日即可供給各地醫療院所進行配送。
食藥署指出，日本厚生勞動省捐贈COVID-19疫苗共計123萬7860劑AZ疫苗，於6月4日下午自日本空運抵台入庫，便立即派員赴低溫倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查。同時於現地封存疫苗後，將樣品攜回食藥署國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、DNA/protein比例、細菌內毒素、無菌及效價等試驗審查。
該批疫苗批號為D006A，已於6月11日上午完成並核發封緘證明書，同日下午也已赴倉儲查訖封緘放行。經完成封緘之疫苗即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業，確保民眾用藥品質安全無虞。
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