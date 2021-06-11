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風險高！立委籲速發放警消津貼 徐國勇：立刻檢討改進
新冠肺炎本土病例持續增加，警察、消防人員協助衛生機關載送確診及疑似確診病患，具接觸傳染風險。民進黨立委莊瑞雄昨於立法院財政委員會質詢時，要求內政部長徐國勇盡速發放防疫津貼，不要拖超過一個月，徐表示沒問題，會立刻檢討改進；民進黨立委吳琪銘也要求，必須確保第一線人防疫物資充足，並以各縣市確診比例作為防疫獎勵金標準，徐允諾防疫物資會隨時補足，並會評估防疫獎勵金標準。
立法院財政委員會聯席會議昨日、今日審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」。
莊瑞雄昨指出，對於慰勞參與防疫的警消，絕對不要拖延，防疫津貼要盡速發放，他也提到，針對非公立幼兒園、幼托人員的紓困方案，教育部也要從速提出、從寬協助，鐘點教師、課後照顧、兼職教師、特教班教師助理員等，這群不在編制內的老師，也是最需要紓困的族群。
吳琪銘今也提到，勞工紓困貸款推出後，許多民眾反映標準太過於嚴苛，疫情衝擊從去年開始，採納所得標準竟然是取用108年為標準，而且名額也從100萬名降到50萬，勞動部紓困方案確有不周延之處，許多無勞保的民眾政府也應該照顧到。勞動部長許銘春則承諾，會全面檢討，紓困就是要讓民眾看得到、吃得到。
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