快訊

皆是首例 疑似接種AZ死亡、接種莫德納送ICU觀察

聽新聞
test
0:00 / 0:00

風險高！立委籲速發放警消津貼 徐國勇：立刻檢討改進

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委莊瑞雄(左)質詢內政部長徐國勇(右)。圖／取自莊瑞雄臉書
民進黨立委莊瑞雄(左)質詢內政部長徐國勇(右)。圖／取自莊瑞雄臉書

新冠肺炎本土病例持續增加，警察、消防人員協助衛生機關載送確診及疑似確診病患，具接觸傳染風險。民進黨立委莊瑞雄昨於立法院財政委員會質詢時，要求內政部長徐國勇盡速發放防疫津貼，不要拖超過一個月，徐表示沒問題，會立刻檢討改進；民進黨立委吳琪銘也要求，必須確保第一線人防疫物資充足，並以各縣市確診比例作為防疫獎勵金標準，徐允諾防疫物資會隨時補足，並會評估防疫獎勵金標準。

立法院財政委員會聯席會議昨日、今日審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」。

莊瑞雄昨指出，對於慰勞參與防疫的警消，絕對不要拖延，防疫津貼要盡速發放，他也提到，針對非公立幼兒園、幼托人員的紓困方案，教育部也要從速提出、從寬協助，鐘點教師、課後照顧、兼職教師、特教班教師助理員等，這群不在編制內的老師，也是最需要紓困的族群。

吳琪銘今也提到，勞工紓困貸款推出後，許多民眾反映標準太過於嚴苛，疫情衝擊從去年開始，採納所得標準竟然是取用108年為標準，而且名額也從100萬名降到50萬，勞動部紓困方案確有不周延之處，許多無勞保的民眾政府也應該照顧到。勞動部長許銘春則承諾，會全面檢討，紓困就是要讓民眾看得到、吃得到。

民進黨立委吳琪銘(左)質詢內政部長徐國勇(右)。圖／翻攝自國會頻道
民進黨立委吳琪銘(左)質詢內政部長徐國勇(右)。圖／翻攝自國會頻道

新冠肺炎 莊瑞雄 勞動部 疫情紓困

延伸閱讀

慰問總統府前遭撞警員 徐國勇籲大眾要有同理心

蘇貞昌、徐國勇同聲譴責醫護暴力 全力支持警方執法

慈濟捐3萬片防護面罩 徐國勇：感謝守護防疫人員

不捨員警染疫 徐國勇：已協調比照醫護優先施打疫苗

相關新聞

神職人員接種被疑特權 高市衛生局解釋有其特殊性

疫情發燒，大家爭打疫苗，但有民眾投訴媒體，指天主教聖功醫院疑為總主教及神父等人施打疫苗，流於不公，聖功醫院對此發表聲明，...

日本捐124萬劑AZ完成封緘放行了　下周準時開打

日本捐贈124萬劑AZ疫苗，經過一周封緘審查，今上午食藥署通過封緘檢驗，下周趕上5月15日的大規模施打接種沒問題。據食藥...

1450教戰手冊流出？江啟臣：網軍帶風向對綠執政不加分

民進黨完全執政後挨批網軍、1450治國，近日流傳一份「1450內部流出的教戰手冊」，也引發討論。國民黨主席江啟臣表示，蔡...

特權施打疫苗亂象頻傳　江啟臣：政府應給民眾足夠疫苗

國內新冠肺炎疫苗大缺貨，近日卻接連爆出特權施打案例。國民黨主席江啟臣今表示，面對疫情同島一命，要給大家足夠疫苗選擇與施打...

配合邊境嚴管措施 我駐外館處將暫停受理各類簽證申請

外交部表示，中央流行疫情指揮中心今天宣布，全國疫情警戒第三級期間將持續執行「邊境嚴管」措施，配合這項政策，三級警戒期間，...

風險高！立委籲速發放警消津貼 徐國勇：立刻檢討改進

新冠肺炎本土病例持續增加，警察、消防人員協助衛生機關載送確診及疑似確診病患，具接觸傳染風險。民進黨立委莊瑞雄昨於立法院財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。