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罷免陳柏惟二階差1843人 刪Q總部再送萬份連署書拚過關
提案連署罷免台中立委陳柏惟的刪Q總部，今日指出上周收到中選會回函，扣除不符規定數量後，尚需補足1843份；因受到疫情影響，總部決定不再上街徵求連署，僅將首批未送出的11583份連署人名冊造冊後，向選委會遞交補件。
刪Ｑ總部表示，在5月10日遞交32396份後，扣除不符合規定的連署書有5126份，其中有許多是第一階段提議與第二次連署重複，所以被剔除；但因為現在疫情仍在三級警戒，疫情當前抗疫優先，所以選擇不再上街徵求，總部裡還有11000多份的連署人名冊，由於當初時間因素來不及造冊完成，所以今日將尚未送出的所有連署人名冊一次送交。
楊文元表示，「路走對了，雖遠必達，再苦再累也要把他走完」，現在的目標除了罷免陳柏惟，還有更大的敵人就是疫情，但仍盼疫情能夠早日趨緩，讓大家回到生活常軌。
楊文元最後感謝這段期間非常台中第二選區的鄉親支持罷免行動，才能順利走到今天，若二階順利通過，第三階段罷免投票仍然要麻煩第二選區的鄉親朋友，勇敢站出來投出手中的神聖的一票，「問政荒腔走板可以是他的選擇，但送他離開立院就是我們的答案」。
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