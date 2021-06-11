搶打疫苗預約電話被打爆 遭長輩怒火延燒村里長也無奈

指揮中心發言人莊人祥昨天宣布6月15日起會開放75歲年長者至社區診所接種疫苗，彰化縣從今天起預約注射Covin-19疫苗，不但基層衛生所的電話被打爆，很多村里長接電話接到手軟，無法如願預約施打疫苗的長輩氣得要命；多名村里長也無奈，感覺「中央挖洞給地方跳」，把疫苗嚴重不足的問題延燒到基層。

除了爭相打電話預約注射Covin-19疫苗，很多民眾聽說注射13價肺炎鏈球菌疫苗可有效保護肺部，萬一染疫，能避免引發重症肺部疾病，所以爭相搶打，大多數醫院的疫苗已用罄，衛福部彰化醫院去電藥商，得到回覆「已經沒庫存，短期無法供應。」

彰化縣有9萬多名75歲以上長者，中央撥給1萬7400劑疫苗，衛生局安排萬人快打活動，全縣鄉鎮市衛生所和特約醫院同步注射，配給疫苗數量較少的醫療院所今天上午10點前已被預約一空。打完這次數量，部分向隅的長者要等下一次疫苗到貨，因此掀起預約潮，有些長輩誤會今天預約就可以當場注射，親自到衛生所排隊，有的長輩打電話預約卻打不進衛生所，改打給村里長要求「選民服務」代為洽詢預約注射。

很多村長里接電話接到手軟，費盡唇舌解釋，部分長輩餘怒未消，批評疫苗政策，也怪罪預約措施，每位長輩都抱怨10分鐘，村里長的手機來電也「塞車」，後來撥通電話的長輩又增加「你的電話很難打」這項抱怨，讓村里長相當為難。

彰化縣村里長總會總會長何炳樺表示，上午8點就接到里內長輩來電，他一一解釋，今天起一連3天受理電話預約，每日分配注射量額滿為止，因為這批疫苗真的不夠，只要中央再分配下來，絕對會按照中央規定的施打順序，依序開放預約，請長輩和民眾耐心等待。