影／批國民黨推特種族歧視 民進黨團：江啟臣正式道歉

國民黨官方推特帳號，在新加坡民運人士鄞義林稱讚總統蔡英文的推文下方留言，批評鄞義林「身為有色人種，卻是白人至上主義」，但遭外界批評後又刪文。民進黨立院黨團上午舉行線上記者會，認為此事傷害台灣的國際形象，也呼籲國民黨主席江啟臣要正式道歉。

民進黨立委鄭運鵬說，國民黨的外交顧問在5月時，也用歧視性的言論，侮辱我們的元首蔡英文總統，現在再次出現歧視言論，卻把責任推給小編。鄭運鵬質疑，「真的是小編的作為嗎？真的就像是柯文哲把特權疫苗推給基層股長這樣嗎？」他認為國民黨江啟臣主席不會那麼單純。鄭運鵬也以摔跤雙人比賽舉例，他說，「隊友要搶功勞沒關係，但國民黨都在摔跤擂台上面，扯台灣的後腿，在打自己的隊友；有這種在野黨，執政黨再怎麼做都沒有用」。

民進黨立院黨團書記長羅致政說，國民黨這種充滿極端種族主義色彩的言論，背後所代表的，就是他們這個政黨的心態。更糟糕的是，還隱藏反美、反日的論調。這種言論不只傷害了國民黨，也傷害了台灣的國際形象，因此他呼籲國民黨主席、立委江啟臣出面道歉。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳說，國民黨的官方推特帳號發表不當言論，發言人居然只用「帳號切換失誤」這樣的說法，想要簡單帶過、轉移焦點。劉世芳說，國民黨近來也發表過性別歧視的說法，對女性發表仇恨語言，她也喊話江啟臣主席必須要正式道歉，以謝國內民眾以及國際上的朋友。