好心肝偷打疫苗 羅智強要求柯文哲公布特權打疫苗名單

台北市好心肝診所發生偷打疫苗風波，台北市議員羅智強在臉書指出，他要以台北市議員的身分，為善良守法的台北市民請命，嚴肅而強烈的，要求柯文哲，不管藍綠白，把所有特權打疫苗的名單全部公布出來，攤在陽光下。

羅智強說，他痛恨特權疫苗，和九成還沒打疫苗的台灣人一樣，只能苦等蔡英文東卡西卡不給進的國際疫苗，如果中新冠肺炎，有3%的機率，直接去見上帝，該不該怒？善良無助的台灣人民，該不該怒？

羅智強指出，那些打特權疫苗的人，有本事，花錢買機票去國外打，那都是個人自由，不要在台搶那些救命救急，無比稀缺的疫苗，但他更怒那個卡住國際疫苗不給進的蔡英文。

羅智強說，不分藍綠白，搶打特權疫苗，可惡，但那是人性，誰不想活？誰不要命？但找盡理由卡救命國際疫苗的蔡英文，那叫沒人性，叫做更可惡「所以，台灣人民，你還不怒嗎？」

羅智強說，不管藍綠白，把所有特權打疫苗的名單全部公布出來，攤在陽光下，看看那些偷打疫苗的特權人士的嘴臉。

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