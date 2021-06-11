把關端午返鄉潮 花蓮、玉里站今起設快篩站下車就可驗

端午連假將展開，花蓮縣政府今起一連4天，在花蓮及玉里火車站增設抗原快篩站，提供返鄉旅客下車快篩，雖無強制性，旅客多半願意配合。縣府衛生局表示，為避免群聚及久候，篩完就可回家，再以簡訊通知，若快篩陽性再派專車接送做複驗。

花蓮縣政府原本在花蓮市衛生所就設有快篩站，以限額預約方式提供民眾快篩。因應連假返鄉人潮，選在北區花蓮及南區玉里兩個大站增設快篩站，今起一連4天提供快篩服務，一早不只下車旅客，還有不少附近住戶、車站員工前往篩檢。

一名林小姐上午自主前往快篩，她說，返鄉旅客在外地可能接觸到一些不明的感染源，鄉親當然會擔心和害怕。縣府提供快篩站的服務，讓人感到放心，雖然沒有強制力，希望民眾自發篩檢，不要造成全民的感染。她也說，會選擇到火車站快篩，是因為不用預約，隨時就可處理。

家住台北的吳小姐返鄉過節順便快篩。她說，在台北還沒有收到通知可以篩檢，所以為了保護自己和保護別人，在搭車過程中全程都戴著兩層口罩，一下車就做快篩。

雖然快篩站沒有強制性，但列車和車站內都有廣播提醒可快篩，不少旅客都能配合，台鐵也鼓勵員工快篩，花蓮運務段長吳金添、花蓮火車站長林德香等人都接受快篩，林德香說，不覺得痛，會鼓勵員工快篩，保障自己健康。

林德香表示，現在是防疫期間，旅客量大減，單日約僅1000人，是以往非疫情期間的十分之一；這次連假前縣府一直宣導縣民儘量不要移動，用視訊連絡就好，也沒有因為連假返鄉人數就增多。

花蓮縣衛生局檢驗科長林燕孜表示，快篩雖沒有強制性，但希望民眾為了自己的健康多利用，流程十分簡單，篩檢完即可離開，待結果出來會用簡訊通知，若快篩陽性，會視是否有症狀，派防疫計程車或救護車接送旅客到醫院做PCR檢驗。 因應端午連假，花蓮火車站今起一連4天提供快篩服務，封閉後站，在前站設有快篩點，供旅客出站時檢測。記者王燕華／攝影 因應端午連假，花蓮火車站今起一連4天提供快篩服務，旅客多半都願意配合。記者王燕華／攝影 花蓮、玉里火車站今起一連4天提供快篩服務，篩完可離開，再以簡訊通知。記者王燕華／攝影

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