快訊

打國產疫苗出國將遭阻？陳時中：能出國但檢疫方式恐有差別

1萬元家庭防疫補貼15日請領！4步驟線上或ATM皆領現金

把關端午返鄉潮 花蓮、玉里站今起設快篩站下車就可驗

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
因應端午連假，花蓮火車站今起一連4天提供快篩服務，封閉後站，在前站設有快篩點，供旅客出站時檢測。記者王燕華／攝影
因應端午連假，花蓮火車站今起一連4天提供快篩服務，封閉後站，在前站設有快篩點，供旅客出站時檢測。記者王燕華／攝影

端午連假將展開，花蓮縣政府今起一連4天，在花蓮及玉里火車站增設抗原快篩站，提供返鄉旅客下車快篩，雖無強制性，旅客多半願意配合。縣府衛生局表示，為避免群聚及久候，篩完就可回家，再以簡訊通知，若快篩陽性再派專車接送做複驗。

花蓮縣政府原本在花蓮市衛生所就設有快篩站，以限額預約方式提供民眾快篩。因應連假返鄉人潮，選在北區花蓮及南區玉里兩個大站增設快篩站，今起一連4天提供快篩服務，一早不只下車旅客，還有不少附近住戶、車站員工前往篩檢。

一名林小姐上午自主前往快篩，她說，返鄉旅客在外地可能接觸到一些不明的感染源，鄉親當然會擔心和害怕。縣府提供快篩站的服務，讓人感到放心，雖然沒有強制力，希望民眾自發篩檢，不要造成全民的感染。她也說，會選擇到火車站快篩，是因為不用預約，隨時就可處理。

家住台北的吳小姐返鄉過節順便快篩。她說，在台北還沒有收到通知可以篩檢，所以為了保護自己和保護別人，在搭車過程中全程都戴著兩層口罩，一下車就做快篩。

雖然快篩站沒有強制性，但列車和車站內都有廣播提醒可快篩，不少旅客都能配合，台鐵也鼓勵員工快篩，花蓮運務段長吳金添、花蓮火車站長林德香等人都接受快篩，林德香說，不覺得痛，會鼓勵員工快篩，保障自己健康。

林德香表示，現在是防疫期間，旅客量大減，單日約僅1000人，是以往非疫情期間的十分之一；這次連假前縣府一直宣導縣民儘量不要移動，用視訊連絡就好，也沒有因為連假返鄉人數就增多。

花蓮縣衛生局檢驗科長林燕孜表示，快篩雖沒有強制性，但希望民眾為了自己的健康多利用，流程十分簡單，篩檢完即可離開，待結果出來會用簡訊通知，若快篩陽性，會視是否有症狀，派防疫計程車或救護車接送旅客到醫院做PCR檢驗。

因應端午連假，花蓮火車站今起一連4天提供快篩服務，封閉後站，在前站設有快篩點，供旅客出站時檢測。記者王燕華／攝影
因應端午連假，花蓮火車站今起一連4天提供快篩服務，封閉後站，在前站設有快篩點，供旅客出站時檢測。記者王燕華／攝影
因應端午連假，花蓮火車站今起一連4天提供快篩服務，旅客多半都願意配合。記者王燕華／攝影
因應端午連假，花蓮火車站今起一連4天提供快篩服務，旅客多半都願意配合。記者王燕華／攝影
花蓮、玉里火車站今起一連4天提供快篩服務，篩完可離開，再以簡訊通知。記者王燕華／攝影
花蓮、玉里火車站今起一連4天提供快篩服務，篩完可離開，再以簡訊通知。記者王燕華／攝影

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

台企銀確診者同樓層全員快篩揭曉 再等PCR檢測結果

汐止快篩網路預約滿 有企業員工篩檢保安心

宏匯廣場12日恢復餐飲外帶 257位餐飲員工快篩全陰性

遺體沒染疫跡象 台中宣布：高度懷疑確診即快篩

相關新聞

把關端午返鄉潮 花蓮、玉里站今起設快篩站下車就可驗

端午連假將展開，花蓮縣政府今起一連4天，在花蓮及玉里火車站增設抗原快篩站，提供返鄉旅客下車快篩，雖無強制性，旅客多半願意...

【圖輯】照片看歷史／YouTube創辦人陳士駿回母校談學習 認「九九乘法」最受用

29歲即身價百億的YouTube創辦人陳士駿，2007年6月11日回母校台北市靜心小學。靜心的學妹問他，在台灣學到的知識何者最有用，他毫不猶豫回答：「九九乘法表」在二十多年後還是很管用。陳士駿也勉勵學弟妹，學習端看態度，更要善用環境。

【疫中求學】台灣如何克服遠距教學困境 可參考國外學習包、教學指引

本報上週報導「遠距課只上傳3張投影片老師就消失 4大亂象衝擊受教權」，引發熱烈迴響，教育部本週宣布停課延長到至暑假，不少家長更加擔心孩子的學習。台灣停課後遇到的遠距教學困境，世界各國去年爆發停課潮時幾乎都遇過，聯合報整理國際因應方式，看各國教育如何在疫情中逐步調整，讓遠距教學愈走愈順。

【罷韓周年】陳其邁困境 朝小野大、黨內派系紛爭 如何「安內壤外」拚連任？

罷韓一周年剛過，高雄市卻忙著清理市容，一夜大雨，高雄多處淹成汪洋，高速公路下不去，還出現水上列車。這一年來，人口外移持續、財政吃緊、重大槍擊案震撼全台。在繼任市長陳其邁的治理下，高雄繼續又老又窮，還變亂變黑，多了「慶記之都」的惡名。

【罷韓周年】高雄倒退嚕 送走韓國瑜、迎來陳其邁 卻淪慶記之都、青年出走

罷韓一周年剛過，高雄市卻忙著清理市容，一夜大雨，高雄多處淹成汪洋，高速公路下不去，還出現水上列車。這一年來，人口外移持續、財政吃緊、重大槍擊案震撼全台。在繼任市長陳其邁的治理下，高雄繼續又老又窮，還變亂變黑，多了「慶記之都」的惡名。

【罷韓周年】韓國瑜沉潛 李四川替他討公道：市政最好仲裁者是高雄市民

罷韓一周年剛過，高雄市卻忙著清理市容，一夜大雨，高雄多處淹成汪洋，高速公路下不去，還出現水上列車。這一年來，人口外移持續、財政吃緊、重大槍擊案震撼全台。在繼任市長陳其邁的治理下，高雄繼續又老又窮，還變亂變黑，多了「慶記之都」的惡名。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。