一句「失敗人找藉口」狂電蘇貞昌 新一代立法院女戰神是「她」？

文/朱涵瑜

講到民眾黨立委高虹安，過去很多人對她的第一印象不外乎是「郭台銘子弟兵」、「大數據背景的科技立委」，近期高虹安針對疫苗爭議，頻頻在國會殿堂上和蘇貞昌、陳時中直球對決，讓高虹安近3週內不僅網路討論度明顯攀升，更創下她自擔任立委以來的網路聲量最高峰。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析時間:2021/05/22~2021/06/10)

「疫苗何時來」問到蘇揆頻跳針 高虹安網路聲量創從政最高峰



根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/05/22~2021/06/10）統計調查，高虹安在6月8日立法院質詢，針對國外疫苗供貨及國產疫苗簽約問題對蘇貞昌窮追猛打，詢問為何已經簽約的國外疫苗到貨率僅4.43%，蘇貞昌回答台灣的狀況確實比其他國家更有困難，語畢被高虹安反虧「成功的人找方法，失敗的人找藉口」，接著繼續追問蘇貞昌所說的8月底會有的1千萬劑疫苗，其中包含多少數量的國產疫苗？蘇貞昌答不出來，逼得原本坐在位置上的陳時中，趕緊上場救援。高虹安的這場質詢影片釋出之後，被網友讚爆，當天網路聲量立刻湧上7,299筆，效應更延燒到隔天，6月9日當天有8,107筆討論，創下高虹安擔任立法委員以來網路聲量的最高峰。





image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析時間:2021/05/22~2021/06/10)

「疫苗、電爆、蘇貞昌」 高虹安網路熱門關鍵字

針對疫苗問題頻頻發動攻勢，日前更追出「3+11」決策過程完全沒有會議紀錄，質疑「如果沒有會議紀錄，陳時中指揮官的蓋章蓋在哪？」並提醒衛福部不要變成「衛福布」，讓高虹安的網路熱門關鍵字幾乎與該內容有相當大關聯性，像是採購疫苗、國產疫苗、高端、AZ、狂電等等。



這一波讚聲潮，高虹安在臉書上發文回應很多人關注到，蘇貞昌和陳時中沒有辦法好好直接回答問題，更說有網友直言：「這種回答方式在企業可能會被電到飛起來。」攸關健康、生命安全的疫苗議題，高虹安近期內的表現，明顯反饋於網路熱度與關注度。

image source：高虹安臉書

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月22日至2021年06月10日。







