趙少康：陳時中無能、疫苗嚴重短缺才導致「疫苗之亂」

本土疫情嚴峻，極缺疫苗救急。中廣董事長趙少康在臉書以「這一年，我們一起錯過的疫苗」為題感慨，去年AZ找台灣代工疫苗被拒絕，衛福部介入東洋代理德國BNT疫苗進口導致破局，莫德納更曾找台灣投資但政府卻認為不會成功不願花錢。趙少康說，因為指揮官陳時中的無能，國內疫苗嚴重短缺，才會出現如今的「疫苗之亂」。

趙少康指出，去年8月，AZ找台灣代工上億劑疫苗被拒絕，陳時中的三大理由都很奇怪，包括：台灣沒這麼大的消耗量、會把整個生產線占滿、有人不太喜歡這樣子。

趙少康質疑，難道代工量必須等同消耗量？難道不能打造「疫苗國家隊」擴增產線？「有人不太喜歡這樣子」指的又是誰？竟然就因為這三個荒謬不通的理由，白白讓原本可以在台灣生產的上億劑疫苗成為一場空，導致現在只能被動接受捐贈，國人的手臂才打得到獲國際認證的疫苗。

趙少康進一步表示，不只如此，去年11月，衛福部介入導致東洋代理德國BNT疫苗進口破局， 陳時中說當時從沒想買BNT的1000萬劑疫苗 ，郭正亮更揭發其實是因衛福部已經決定扶植國產疫苗，才用冷鏈以及只想買200萬劑等理由百般刁難，讓談判最終失敗。

至於莫德納疫苗，趙少康說，前幾日郭正亮透露，BNT和莫德納研發時都曾找上台灣投資，但政府竟覺得不會成功，不願意花這種類似創投的錢，錯失可以入股的大好機會。

趙少康說，台灣曾有機會跟這三大藥廠合作，用最短時間取得獲國際認證的疫苗，陳時中卻剛愎自用、高傲顢頇的一一回絕，最後買了平均每劑單價高達881元、未通過三期試驗確定保護力的高端疫苗，不只沒有超前部署，還因不斷的錯誤決策，讓台灣人染疫喪命。

趙少康感嘆，因為陳時中的無能，國內疫苗嚴重短缺，才會出現如今的「疫苗之亂」，花更多心力「論字排輩」，衛福部得不斷調整施打順序，還要到處查辦「偷打」。在台灣，打疫苗不是保命人權，反而成為罪過與階級分化，因為官員決策錯誤，讓全民承受生離死別、不安憂慮的苦果，蔡英文、陳時中在午夜夢迴時驚醒，還好意思求同情？