政府累計債務要3年總預算才夠還 國人人均扛債24.9萬

本土疫情升溫，行政院再編紓困4.0預算。但立法院預算中心警示，加計本次舉債2600億元，政府累計1年以上公共債務未償餘額已破6兆元，相當3個中央政府年度預算歲出，在台灣少子化問題加劇下，未來恐成國人沉重財務負擔。

據財政部國債鐘統計，疫情爆發前的108年12月31日止，中央政府含1年以上與未滿1年債務未償餘額，平均每位國人負擔債務22.8萬元；但至今年5月底止，每人債務已達24.9萬元，僅1年5個月每人債務上升2.1萬元，成長9.21%。

預算中心分析，政府舉債未償餘額暴增，與近年我國多次編列特別預算推動防疫紓困振興、前瞻基礎建設、採購新式戰機有關。

預算中心提醒，我國人口總數109年度負成長，再加上COVID-19疫情影響，國際遷徙停滯，人口減少趨勢更不易扭轉，長此以往恐將衝擊未來勞動供給人力及償債能力，政府應擬訂短中長期減債計畫，以減緩債務累積、降低債務未償餘額。

據財政部國庫署統計，中央政府近3年度（108至110年度）1年以上公債未償餘額預算數暴增，從108年度5兆3275億餘元、109年度增至5兆5374億餘元、110年度達6兆465億餘元，3年來增加7190億元、13.5%。

預算中心表示，若加計紓困4.0追加預算案將再舉債2600億元，中央政府1年以上債務未償餘額預算數將攀升至6兆3065億餘元。

按國庫署資料計算，108至110年度債務未償餘額預算數占國內生產毛額（GDP）平均數比率分別為29.65%、30.05%與31.78%，也是逐年攀升；加計本次追加預算案，債務比率預計再上升約1.36個百分點。

但預算中心發現，我國人口109年度首度出現負成長，較108年度減少4萬1885人，平均每天少114.4人，扶養比升為40.16；今年1至4月再減1萬4721人。

據國發會推估，114年我國將進入超高齡社會，65歲以上老年人口占總人口比將超過20%，工作年齡（15至64歲）人口卻已於104年達高峰後遞減，105年轉為負成長，117年扶養比將超過50，屆時不再有人口紅利。