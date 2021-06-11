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「讓美日更順利合作支持台灣」傳AIT副處長將任日代辦

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
AIT副處長谷立言。圖／聯合報系資料照片
AIT副處長谷立言。圖／聯合報系資料照片

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）將去職，日本共同通信社報導，美國將派AIT副處長谷立言（Raymond Greene）前往日本出任代辦一職。

共同社報導，美國政府此一調動明顯反應了華府方面意圖透過強化美日雙邊關係，以降低中國大陸對台壓力。

共同社引述知情人士說法指，這是向中國大陸傳遞每日團結的訊息；一名日本外交部資深官員也說，歡迎這項調動，將可使美日在支持台灣上更順利合作。

谷立言2018年出任AIT副處長，亦曾任美國駐成都與駐沖繩總領事，出使日本經驗還包括，美國駐日本大使館的軍政事務組組長與駐日本大使館政治官，谷立言可說中文與日文俱通。

共同社報導，谷立言最快下月抵達日本，現任美國駐日本大使館代辦楊舟（Joseph Young）將在6月中旬離開。

前任美國駐日大使海格提（Bill Hagerty）2019年7月離任，楊舟代理至今；盛傳美國總統拜登將提名芝加哥市前市長伊曼紐（Rahm Emanuel）出任駐日本大使。

日本 大使館 AIT

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