「讓美日更順利合作支持台灣」傳AIT副處長將任日代辦

疫情三級警戒以來，從萬華的情色產業單位到各地長照機構、移工工廠及宿舍屢爆大量確診，相關人員也常遭汙名化。究其源，這些之所以成為熱點，其實是因始終缺乏良好政策關照，才會成為社會最脆弱之處，造成疫情擴散。先看萬華情色產業。多名學者專家指出，20世紀在大台北居關鍵地位的萬華從繁華到衰落的關鍵，乃是1997年廢娼。當年政府會廢娼，起因是強抓雛妓事件頻傳，青少女遭賣固有必要阻絕，但政府將所有性工作者全部列為非法，性工作也就必然從地上轉為地下...

2021-06-11 00:03