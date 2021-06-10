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細數台美關係進展 趙怡翔臉書發文告別華府

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

駐美代表處政治組長趙怡翔10日在臉書發文，告別華府。他說，很榮幸這兩年在駐美處協調對美政治工作，達到台美關係具體進展，包括總統過境、北協更名、高層交流、閣員訪台，趙怡翔也透露，自己是美國拜登政府頒布對台交往準則以來，首位進入國務院洽公的台灣政府官員。

趙怡翔說，自己到華府來最期待改善「台美交往準則」，他說，當時這是一份限制性文件，早已不符雙邊關係現況，在兩任政府的共同支持下，該文件終在今年4月獲調整，成為一份鼓勵性文件，強調美國應全面提升與台灣的交流。

趙怡翔表示，美國國務院對口隨後邀請他與一位政治組同事赴國務院開會，成為新交往準則後首次進入國務院的台灣政府官員。

台美交往準則在三個月內歷經兩次變動，首先是川普政府國務卿龐培歐（Mike Pompeo）今年1月9日趕在政權交接前十天，宣布取消美台交往規範，稱這是「自我施加的」限制，行政機關可將以往國務院發布的對台交往準則視為無效。

拜登上台後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示將應國會要求檢討對台交往準則，國務院4月9日宣布，已完成與台灣交往的新準則；美國仍將維持與台灣的非官方關係，並在原有的「一個中國政策」架構下，放寬與台灣往來的規定；在不違反「一中政策」原則下，美國官員將可到駐美代表處和雙橡園，與台灣官員會面。

趙怡翔表示，感念過去兩年半在政治組任職，與美處全體同仁共事是極大榮譽；但作為政治派遣人員，目的應是與團隊共同完成階段性工作，而不是長期任事於此職務。

據傳趙怡翔回台後將準備2022地方議員選舉，趙怡翔說，還沒往這個方向作任何具體規畫，期盼在現階段，以在美國累積的經驗，多在國際平台上為台灣發聲，現在台灣面臨嚴重疫情，更彰顯國際工作的重要性，與友台國家共同克服疫情難關。

趙怡翔透露自己下一步，是會在國際媒體撰寫文章與評論，主題將包含防疫工作、台灣安全、經貿發展與國際空間等。

趙怡翔 國務院

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