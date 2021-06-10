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尷尬！時力痛批特權疫苗 結果自家議員偷打完了

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
時代力量雲林縣議員廖郁賢。圖／取自廖郁賢直播
時代力量雲林縣議員廖郁賢。圖／取自廖郁賢直播

民進黨人士指稱，時代力量雲林縣議員廖郁賢已經濫用特權施打疫苗了。廖郁賢晚間證實此消息，並在臉書直播表示，自己是在5月14日就預約登記，並於27日在土庫完成施打。面對網友批評，廖郁賢說都有看到「我很難過，我超崩潰」。

廖郁賢指出，自己是為了要去議會開會，考量到很多民代都有在持續跑攤，且縣府官員也有人往北部跑，因此才憑著公文在5月14日去登記施打疫苗，並在5月27日完成施打，造成觀感不好，很抱歉。

廖郁賢說，當天去施打時也覺得很奇怪，怎麼有那麼多奇怪的人在那邊要打疫苗，但自己還是打完了疫苗，「如果因此被覺得觀感不好，那就改啊」。至於要不要向時力自請處分，廖郁賢表示，「時力對我的處分還不夠多嗎」？

針對特權施打疫苗議題，時力前黨主席黃國昌臉書表示，從黃昭順、張榮味、好心肝診所，不斷爆發的「特權疫苗」醜聞，不只讓國人憤怒，也令第一線人員心寒；這些特權份子，迄今所提出的說詞，更讓人聽不下去，指揮中心宣示將「嚴懲嚴辦」違規、違法的特權份子，自己完全支持。

時代力量預計也將在今天上午10點舉行「不只好心肝，特權疫苗連環爆，地方政府別再睡」線上記者會，針對目前疫苗施打亂象，時代力量主張應由中央與地方共同檢視改善配發機制，從制度面徹底解決問題。

疫苗 時代力量 直播

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