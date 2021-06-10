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林佳龍號召企業捐贈「組合式負壓隔離艙」今天10座抵台

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
交通部前部長林佳龍號召企業募資捐贈「組合式負壓隔離艙」，今天10座由日本空運來台，將送到衛福部指定醫院。圖／取自林佳龍臉書
交通部前部長林佳龍號召企業募資捐贈「組合式負壓隔離艙」，今天10座由日本空運來台，將送到衛福部指定醫院。圖／取自林佳龍臉書

新冠肺炎本土疫情嚴峻，交通部前部長林佳龍與他創辦的光合基金會發起捐贈「組合式負壓隔離艙」行動，用以支援前線防疫工作的行動，他在臉書透露，光合基金會和大肚山產創基金會各率先購入一座後，他寫信希望能有更多人幫忙，迅速得到大肚山基金會校友、雲林之友會鄕親和企業家朋友踴躍響應，兩天內就募資超過5000萬，今天下午10座已由華航CI6705載抵台灣，組裝後將送達衛福部指定醫院。

林佳龍在臉書上說，此次集資行動是經與衛福部洽詢得知，全台灣共有160座此款負壓隔離艙的需求，他響應捐助，有許多企業也投入支持。

林佳龍表示，如同衛福部醫福會執行長王必勝先前指出，這個負壓隔離艙非常適合在急診或加護病房使用，並且有室內室外皆可、排氣HEPA（高效過濾）完全消毒、有前室、可移位拆裝儲存等特性。數月前部桃醫院獲贈一台於急診室外使用，氣密負壓功能完善，用於確診或疑似病人的緊急處置、暫留、轉出轉入空間可避免病毒攻入急診室和醫院，保護院內病人、保護醫護同仁，也保護疫情之下珍貴的醫療資源。

林佳龍說，再次由衷感謝促成此事的台灣日立公司、三顧、台灣醫界聯盟、華航提供空運服務及桃機公司協調租用華儲公司的場地組裝設備，還有衛福部的努力和所有的捐贈單位。防疫工作仍有許多重要的工作需要進行。要有心理準備這是長期抗戰，除了醫療前線的設備外，建置科技防疫系統、防疫安全網也是刻不容緩的事情。「讓我們不分彼此，持續為防疫盡自己最大的心力。」

衛福部 林佳龍

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