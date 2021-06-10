「張榮味女兒」張嘉郡也插隊打疫苗？ 張麗善回應了

雲林縣長張麗善哥哥張榮味被爆出插隊打疫苗，事件延燒至今引發各界議論；民進黨雲林縣立委蘇治芬今天於立院質詢時再爆料，張榮味女兒、前立委張嘉郡非優先施打對象，卻也已經打疫苗，本報記者持續聯繫張嘉郡本人，直至本篇截稿止電話都未接通，無法取得回應。

蘇治芬的爆料一出，張麗善僅重申，已主動請雲林地檢署調查疫苗施打衍生的爭議，希望藉由獨立的司法體系，重新凝聚全雲林與全台共同防疫抗疫之心，未再對此事多做回應。

針對雲林縣施打疫苗引發的爭議，雲林地檢署昨天已立案偵辦，檢方表示將發函向疾管署了解規範及執行方式，並查明衛生局提供的名冊及相關行政程序等，釐清是否涉及不實造冊。

蘇治芬爆料，張榮味施打疫苗地點就在人稱虎尾「青埔宮」的張家住所裡，而張嘉郡則是在土庫衛生所接種疫苗。