【重磅快評】蔡英文硬等高端 民眾「輪到你就去打」？

雖然新冠確診破萬、死亡破300，不過，蔡英文還是終於硬撐到高端疫苗二期試驗解盲；也如各界預期，搬開中研院院士陳培哲這颗大石頭後，就是暢行無阻的康莊大道：根據蔡英文的公開諭示，高端疫苗解盲成功，接著緊急授權，7月開打。

雖然高端疫苗只做了二期試驗，很難獲得國際認證，許多人對其效力存疑，也很可能增加未來出國阻礙，但按照政府的採購部署，最後恐怕仍將有500萬、甚至上千萬人無從選擇，只能「輪到你就去打」。不過，在失控的疫情裡，已經有人贏了股價，蔡英文的疫苗戰役也搶下了第一個灘頭堡。

然而，在這一波疫情肆虐下，蔡英文可以安居官邸護航國產疫苗，甚至等著獻出她的手臂；一般民眾卻根本缺乏那樣的周全保護，更多還要忙於生計的民眾也沒辦法那樣等待。於是就在國產疫苗解盲前夕，已經不斷爆出各種搶打、偷打、繞道打疫苗的亂象。

有人寧花大錢出國打疫苗，有人可以特權打疫苗，台北市幾家診所也可以黑箱偷打疫苗，連有些醫美診所員工還能炫耀已經打了疫苗，不論合不合乎規定，都引起社會譁然，甚至引發政治口水，就是因為嚴重缺乏疫苗所致。

正因為嚴重缺乏疫苗，所以有人有錢有閒可以出國打疫苗，就會引起階級差別的失落感；有人能夠搶打特權疫苗，有人能夠偷打黑箱疫苗，還有人白目到曬網炫耀，就會讓人興起不公平的相對剝奪感。

更不用說，每天都在第一線衝鋒的新聞記者、每天都有廣泛不明接觸史的外送員，以及每天仍需被迫暴露在不明感染源恐懼中的民眾，隨時都可能成為防疫破口，甚至形成隱形的社區傳播鏈，卻都苦候一劑疫苗而不可得。

蔡政府錯誤的疫苗政策，導致台灣如今的疫苗困境，蔡政府只能靠日本義助的疫苗和美國口頭的疫苗，強撐到國產疫苗二期解盲上市。但對於帶來無謂的疫苗亂象，除了陳時中生氣要求法辦外，網軍側翼則大肆出征，府院幕僚也大批雙北市長，看來果真是「天下大亂，形勢大好」！

然而，為了等待以「國家戰略」為名的國產疫苗，蔡政府拒絕多元管道的部署和爭取，卻以無辜確診和冤枉死亡者為代價，讓疫情竄升。因此，誰都可以批評，就是民進黨沒資格批評；誰都可以說「輪到你再去打」，就是蔡英文沒資格說；誰都可以對特權疫苗和黑箱疫苗表示憤怒，就是陳時中沒資格生氣。

不過，台北市疫苗分配混亂，衛生局長黃世傑請辭，成為一年多來第一個為疫情相關議題負責請辭的官員，至於中央的陳時中、甚至蘇貞昌呢？即使防疫雙標、即使拒絕普篩、即使3+11製造破口、即使疫苗政策私心錯誤、即使確診破萬、死亡破300，那又怎樣，陳時中說了，不是你說怎樣就怎樣！