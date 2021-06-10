人命關天！施明德沉重呼籲「新民進黨人」謙虛傾聽

新冠肺炎疫情嚴峻，已經造成300多個國人死亡。民進黨前主席施明德今天在臉書提醒：天下沒有「天縱英明」的人和黨，權力易使人驕狂，請「新民進黨人」稍稍謙虛傾聽。

全國進入三級警戒，施明德在家「疫囚」。他透露，從五月中迄今足不出戶，自己的回憶錄初稿已進尾語，萬一染疫，一周就可能告別人間，「我也在跟時間賽跑」，「我交代如果染疫，『最後陳述』的部分，我的雜記在那裡，可以代我補上去。疫情無情，凡人謹慎⋯。」

他說，現在資訊是全球的，網路真的讓世人天涯共比隣，疫情已經是世界語言，在這個新的世界語言裡，台灣已經享受了一年多的美譽。然而，「贊美之詞譲我們彷佛回到戒嚴時代的『蔣公紀念歌』：總統 蔣公！您是民族的救星！世界的偉人！」

施明德表示，面對疫情，任何異聲都會受到「國家隊」的關切，有如當年的「警總隊」；只是當年的「警總隊」會抓人，會殺人，「現在的『國家隊』只會讓你體無完膚，飽受羞辱」。不過，他也認為「在野隊」的言行荒腔走板，跟時空有些錯置。

施明德說，好友陳文茜先前來電話說：「主席啊，你是高危險群，趕快設法打疫苗。」他告訴她：「我三次死刑沒死，三次肝癌還活著，我已老了，讓年輕有用的人去打吧！我不想跟別人搶疫苗。」

他也感慨，美國華盛頓州要用大麻引誘州民去打疫苗，「我們驕傲的台灣人沒有疫苗可打，偷打疫苗還可能被告。」

對於作家楊照臉書連日針對「疫苗之亂」的質疑，施明德說他拜讀之後很認同，而陳文茜和楊照都是「老民進黨人」，也都沒有進政府當官，他們説的話絕對不是在求官，也不是惡意扭曲，打擊異己。

施明德向本報記者表示，過去一年，我國雖守住疫情，但現在回頭檢視所謂「超前部署」，恐怕很多人都不以為然，更別提「三加十一」政策導致防疫破口，以及因為疫苗短缺造成特權搶打等現象，更嚴重的是，因為政府的「不作為」導致愈來愈多人命的逝去，執政者能無愧乎？

但疫情期間，施明德也不願多責備政府。臉書最後，他特別寫下「人命關天，忠言逆耳」，沉重呼籲目前執政的「新民進黨人」稍稍謙虛傾聽。