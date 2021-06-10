黃世傑請辭 柯文哲：待調查釐清真相、再做相關懲處

台北市中正區好心肝診所被踢爆私打疫苗，北市衛生局局長黃世傑表示，他已經向市長柯文哲提出請辭。柯文哲表示，目前全案進入調查，待調查出爐、釐清真相後再做相關懲處。

柯文哲也慰勉衛生局同仁，有疏失就改，有制度缺漏就補足，無須氣餒喪志、影響防疫工作，更期勉同仁繼續努力、全心抗疫。

黃世傑今天在防疫記者會上表示，外界記得，去年一月開始爆發疫情，非常多防疫工作，不管疫情分析、衛教、隔離、醫療量能擴充等，問題相當多，北市衛生局同仁都有分工，與市府各局處、中央聯繫。

黃說，至於衛生局的疫苗督導分配，是由副局長陳正誠負責，因現在疫情狀況不同，北市府都有遵照中央規定，尤其每天記者會、會議、公文處理等，同仁都要掌握各種訊息，都不是這麼容易的事。

黃世傑提到，目前台灣在疫苗嚴重缺乏下，衛生局同仁在疫苗分配上，造成混亂、社會很多不同意見，他則認為，他身為衛生局長，個人要負最大督導不周的責任，而他也已向柯文哲提出請辭，當然也希望疫情，可以盡快控制，將事情做好。

對於老師黃世傑的請辭，柯文哲記者會上並沒有多做回應。不過記者會後，柯文哲表示，目前全案進入調查，待調查出爐、釐清真相後再做相關懲處。