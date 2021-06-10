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歧視頻傳 賴清德呼籲勿汙名化染疫者及熱區居民

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德（中）。本報資料照片
副總統賴清德（中）。本報資料照片

新冠肺炎本土疫情嚴峻，引起社會恐慌，也衍伸部分確診者及熱區居民遭歧視等問題。副總統賴清德今天表示，人跟人保持社交距離，但不能有敵對、排斥和歧視，病毒衝擊了大家的生活，但不應該變成同胞之間的傷害。

賴清德說，「我們的敵人是病毒，不是病人。面對病毒衝擊，沒有人可以單獨面對，更沒有人願意暴露在染疫環境之中，或成為下一個確診者。」

賴清德說，有許多染疫者及身處疫情熱區的朋友，甚至辛苦的移工夥伴，疫情前是最珍貴的家人、朋友與同事，疫情發生後，卻成為汙名化的對象。「我們要保持的是人跟人的社交距離，但是心與心之間不但不能有敵對、排斥和歧視，更要緊緊相依、相互扶持。社會不能被撕裂、國家更不能失去團結的力量。」

賴清德說，這段時間，感謝社會各界付出愛心，慷慨協助醫療或社福單位籌措物資。也謝謝醫護、軍警消，以及防疫指揮中心的每位工作同仁，「因為他們承擔的風險與壓力，比任何人都更巨大、也更沈重。」他說，不能牽手的此刻，相信牽手的明天。「挑戰不會壓垮我們，疫情結束後，我們一起留給世界：一個更強大、更溫暖，也更有韌性的台灣。」

疫情 賴清德 社交距離

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