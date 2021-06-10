【重磅快評】防柯真比防疫用心！府院黨打柯再現組合拳

台北市有診所被爆出私打疫苗，從昨天到今天，府院黨砲火全開，檢調立刻介入調查，網路側翼也大舉出動圍剿。但仔細爬梳事件發展脈絡，不難看出這又是一次綠營事先經過沙盤推演的組合拳，把近來屢次電爆中央防疫政策的台北市長柯文哲往死裡打，一方面既可削減他挑戰中央的正當性，又可轉移蔡政府防疫不力、疫苗不足的焦點，可說一舉數得。

昨天這起打疫苗風波是由醫界出身的民進黨前不分區立委林靜儀先在臉書爆料，指稱北市有診所半夜大排長龍，質疑私打AZ疫苗，砲口對準台北市長柯文哲。隨後，綠營市議員跟進批評；指揮官陳時中在下午疫情記者會表示要重罰；同時間蔡總統也出手，利用民進黨中常會視訊會議，談及近來特權施打疫苗風波，還說地方政府要確實依照順序施打，明白劍指柯文哲。幾波出擊的時間點銜接可說毫無縫隙。

隨後北檢昨天傍晚也宣布將分案調查，今天更展現高效率召開專案會議，立即指揮廉政署、調查局及警方兵分多路前往北市府及該診所查扣資料，指揮中心更是罕見在昨天深夜發布新聞稿表示，此事要交給司法單位徹查，並要追究相關人員責任，可說招招攻勢凌厲，擺明了要把事件愈炒愈大。今天則輪到行政院長蘇貞昌發聲譴責，民進黨立委也利用委員會質詢時間大肆做球給陳時中。在府院黨檢調聯手圍攻下，逼得柯文哲今早舉行記者會，坦承內部管控有問題，並且主動公布其他也有拿到疫苗的診所，以免再被中央「切香腸」。

其實民進黨類似的組合拳攻勢外界並不陌生，外界最熟知就是，去年流出的總統府「打賴」密件，詳述了在民進黨總統初選蔡賴相爭期間，從核心到外圍如何縝密布局、分工，一步步把民調超前的賴清德打到求饒，最後被迫接受蔡賴配。打黨內對手都如此下手不手軟，更何況是政敵？

前陣子藻礁公投連署引發社會強大回響，蔡政府也運用相同的模式，透過內部出招加上外圍團體的助攻，加上藻礁公投連署發起人潘忠政策略錯誤，跟陳吉仲、林飛帆喝咖啡，又多次求見蔡英文，引發連署者質疑，讓蔡政府硬生生把藻礁公投連署聯盟的氣勢給打下來。

最近因為防疫不力引爆民怨的蔡政府，除了猛攻藍營名人插隊打疫苗的話題外，面對苦無反擊機會的柯文哲，現在終於抓到了柯文哲的「破口」，當然使出過往最拿手的組合拳，把對手逼到牆角。看到蔡政府打柯文哲的分工精密、毫無縫隙，對比防疫的消極怠惰、顢頇遲鈍，難怪柯文哲之前會說，如果中央拿出對付柯文哲的心力用來防疫，今天疫情就不會如此了。

更重要的是，在大家吵吵鬧鬧之下，人民之間相互獵巫、責難，真正為難人民、讓大家打不到疫苗的禍首，也就被遺忘了。