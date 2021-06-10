農委會防疫花6400萬宣傳 曾銘宗：審計部認經費不符目的

立法院聯席委員會今天審查攸關2600億元的紓困4.0預算。國民黨立委曾銘宗表示，農委會過去用防治非洲豬瘟預算進行媒體宣傳，金額高達一年近7000萬元，審計部最後有2000多萬沒有核銷，並認定與核定用途不符，此案移監察院。農委會主委陳吉仲回應，經費被認定不符，並非亂用，而是用在更重要的防疫用途上。

曾銘宗指出，2020年農委會防檢局用於非洲豬瘟宣傳經費為6300多萬，分為5個標案，分包給三立、民視等5家媒體，每家約1200、1300萬元，年花近7000萬買媒體宣傳，媒體標案在過去幾年立委也多次討論，但農委會均仍以非洲豬瘟防疫優先等理由回應外界質疑。

曾銘宗表示，非洲豬瘟在中國大陸、鄰近國家大爆發為在2018年8月以後、2019年；但到了2020年，新冠肺炎疫情致使我國境全封鎖，農委會仍編列執行7000萬非洲豬瘟防疫宣傳經費，實為不合理。

陳吉仲表示，這些經費對非洲豬瘟等防疫非常重要，所有6400多萬都依規定招標辦理，一切合法；其中有2000多萬被認定用途不符，審計部是指沒用在非洲豬瘟，這部分農委會是用在其他防疫上。