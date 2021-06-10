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【即時短評】買疫苗當成買雞腿 蘇貞昌直白話呼攏全民

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
行政院長蘇貞昌（左）昨天在立法院被立委問到何時才能拿到疫苗時，竟以訂購冷凍雞腿做比喻。圖／立法院提供
行政院長蘇貞昌（左）昨天在立法院被立委問到何時才能拿到疫苗時，竟以訂購冷凍雞腿做比喻。圖／立法院提供

行政院長蘇貞昌昨天在立法院被立委問到何時才能拿到疫苗時，竟以訂購冷凍雞腿做比喻，說拿不到疫苗就如訂了雞腿但商家沒有生產，現在要罵沒訂貨嗎？如此把國安層級的疫苗採購當成一般的商業買賣看待，不禁令人感覺不倫不類，民眾也終於明白，蘇貞昌主掌國家大政，竟然眼光如豆，毫無戰略思考，難怪台灣至今會沒有疫苗可用，讓全民陷於生命受威脅的困境中。

若再加上陳時中被立委質問不該為放寬機師居家檢疫規定到「3+11」下台負責嗎？也回嗆政策是他負責，「不是委員說怎麼樣就怎麼樣」，更令人感覺他為官的傲慢。他未曾想到，立委所言不過是反映民意，且從幾個媒體的民調都顯示，民眾認為，此次疫情的破口就是來自於放寬機師居家檢疫規定，並認為他應該為這次的疫情擴大負責。

若是陳時中還不服，那可以再看看，何以從抗疫開始惜篩如金，無症狀感染者潛伏社區，疫情擴大時又貽誤篩檢時機；且在他擔任疫情指揮中心指揮官下，竟在最重要的採購疫苗上失策，導致全民1劑難求，沒有疫苗可以護身。這種種缺失，不是該他負責，誰該負責？難道要全民自己負責？又究竟誰才說了算？

也正是蘇貞昌和陳時中這樣的心態，蔡政府口口聲聲說的超前部署，顯示從頭到尾就不具戰略思考。當疫情擴大時，才知PCR檢測設備不足，以至於每天公布的確診數不準，必須校正回歸。當救護車在台北街頭繞圈子找不到醫院可以收病人時，才知道病房不足；當屢屢發現有確診者獨居因慢性缺氧死亡時，才知道竟然沒有足夠的醫療照顧，任令他們失去生命。

尤其是，當察覺疫苗才是疫情唯一的解方時，台灣卻在買不到疫苗時束手無策，無毫應變策略，最後竟然用買冷凍雞腿做比方打發你。

如果不是蘇貞昌這樣直白的比喻、如果不是陳時中這樣官威十足的嗆立委，國人大概也很難看清楚他們的嘴臉，以及是什麼原因讓台灣走到確診破萬、死亡已破3百人的境地。

疫苗 疫情 蘇貞昌

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