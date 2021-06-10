高端連兩天開盤跳空漲停 他質疑解盲內線消息早傳開

高端研發的新冠疫苗將在今天公布解盲結果。中廣董事長趙少康在臉書貼文質疑，高端股價連拉6根停板後，周二、周三連飆兩根漲停板，等於現賺20%的暴利，而且一開盤就爆巨量跳空漲停。

面對近期高端股價的暴漲暴跌，趙少康指出，昨天自己還在納悶誰會在這時，這麼大膽放手大買高端，之後就得知高端今天停牌，下午5時將開重大訊息說明會，針對新冠疫苗第二期臨床試驗解盲。

趙少康質疑，高端解盲能否成功及何時召開重大訊息說明會公告解盲結果，外人實在難以知道，但由這兩天開盤即跳空漲停的情況看來，顯然有人有內線消息，先得知解盲情形，所以敢大膽大量下大單、賺大錢。

檢調單位應該立刻調查是否有人洩漏高端解盲的結果及記者會公布時間，否則內線消息會造成股市資訊不對等的交易不公平。同時，在國人生命面對新冠病毒威脅的此時，絕不允許跟國家安全有關的產業，淪為炒股工具。