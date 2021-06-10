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蘇貞昌拿雞腿比疫苗 洪秀柱嗆：人命不是雞腿能夠換的

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席洪秀柱。本報資料照片
國民黨前主席洪秀柱。本報資料照片

行政院長蘇貞昌昨在立法院針對疫苗採購答詢時，以「訂雞腿」來比喻「採購疫苗」引發外界批評。國民黨前主席洪秀柱強調，每天都有數十條生命在消逝，「人命不是雞腿能夠換的」；疫苗施打的進度與南韓、香港等鄰近國家的差距，更豈只是一隻雞腿而已？

洪秀柱請問蘇貞昌，如果台灣只是缺個雞腿，政府需要限制民眾群聚、不得返鄉過節嗎？需要升級警戒、強制戴口罩嗎？缺個雞腿，會造成台灣醫療體系癱瘓、經濟大蕭條、甚至數百人的死亡嗎？疫苗短缺的嚴重性，能夠雞腿來比擬嗎？

洪秀柱說，民進黨不斷聲稱「超前部署」，那麼，眼看全世界疫情幾度起伏，國際搶購疫苗難道不是意料中事？政府從去年7月就開始「大內宣」，說今年第一季將會得到COVAX的1000萬劑疫苗，去年10月甚至傳出台灣將在今年第一季取得1000萬劑BNT疫苗。

洪秀柱表示，這一年來，政府還不斷向媒體釋放台灣「超買疫苗」的訊息，讓民眾對於疫情的認知，和現實產生極大的差距，難道疫苗短缺對社會造成的傷害和不安，政府完全沒有責任？

洪秀柱指出，南韓的疫苗施打率已經超過16%，香港則是21%，更不用提疫苗施打率已經過半的新加坡。過去和台灣並列「亞洲四小龍」的地區，疫苗施打的進度都讓我們難以望其項背，這其中的差距，豈只是一隻雞腿而已？

洪秀柱諷刺，蘇貞昌不愧是辯才無礙、欺神騙鬼的天才，用錯誤的類比，把疫苗短缺的責任推卸得一乾二淨，卻反倒凸顯了民進黨的傲慢、惡劣、不知悔改。死亡人數超過300，民進黨竟是以「買不到雞腿」的心態來應對？請民進黨高抬貴手，人命不是雞腿能夠換的，不要再欺騙百姓，不要再藐視疫苗的重要性。

疫苗 洪秀柱 民進黨

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