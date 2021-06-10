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蘇蘇有兩種 藍:你信抗煞英雄蘇益仁還是雞腿院長蘇貞昌

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
行政院長蘇貞昌在立院備詢時把「疫苗比做雞腿」，國民黨文傳會副主委鄭照新說，立院質詢讓蘇貞昌再度榮膺幹話王寶座。圖／取自鄭照新臉書
行政院長蘇貞昌在立院備詢時把「疫苗比做雞腿」，國民黨文傳會副主委鄭照新說，立院質詢讓蘇貞昌再度榮膺幹話王寶座。圖／取自鄭照新臉書

行政院長蘇貞昌在立院備詢時把「疫苗比做雞腿」，讓質詢的立委聽了無言以對。國民黨文傳會副主委鄭照新說，立院質詢讓蘇貞昌再度榮膺幹話王寶座。奉勸蘇真昌趕快向全世界爭取疫苗捐贈，只看疫苗是否合格，別管疫苗從哪來，好好彌補過錯，別只會當「雞腿院長」，爛透了。

針對疫苗議題，蘇貞昌在立法院接受國民黨立委楊瓊瓔質詢時表示，政府去年疫情控制很好時就超前部署訂疫苗，但這就像訂冷凍雞腿，買方訂了廠商說什麼時候到，結果生產方沒生產、配送方沒有送，「那你會罵自己訂貨嗎？」

鄭照新指出，事實上，行政院「COVID-19科技防疫推動會議」疫苗組召集人、前疾管局長，也是抗SARS英雄蘇益仁，早就打臉的蘇貞昌的說法。

蘇益仁說，「各國都是（去年）4、5月就在搶購疫苗，台灣足足晚了4個月，錯過黃金時期」、「更致命失誤是，去年11月東洋製藥與德國BNT談妥的3000萬劑採購案，因政府最後僅答應購買200萬劑，最終破局。」、「去年12月，新冠疫苗上市，歐美開始全面施打計畫，如今可望解封」。

鄭照新說，從蘇益仁的說法，很明顯就是蔡政府在該搶購的時候，因為自滿心態不著急，被各國搶占先機，我們才會淪到「訂單很豐滿，到貨很骨感」的窘境。鄭諷刺「蘇蘇有兩種」，抗煞英雄蘇益仁和「雞腿院長」蘇貞昌，你相信誰？

鄭照新說，人民因為疫苗空窗期打不到而喪失的生命，蘇真昌都不會內疚？因為台灣訂單未到貨而支援台灣的美日疫苗，不過是彌補疫情空窗期的過錯，美國因為台灣民間的半導體產業不能斷鏈出手援台，日本感念台灣民間311的熱情協助而回報，請問是執政黨欠台灣人民一個感謝，還是台灣人民欠執政黨一個感謝？

新冠疫苗 蘇貞昌 鄭照新

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