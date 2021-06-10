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蔡英文幕僚辯沒影射新北確診得第一 藍：應向市民道歉

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
郭昆文指新北確診第一的臉書發文雖刪除，但已被網友截圖。圖／取自台北市議員李柏毅臉書
郭昆文指新北確診第一的臉書發文雖刪除，但已被網友截圖。圖／取自台北市議員李柏毅臉書

總統府參議郭昆文在臉書發文：「第一第一得第一侯友宜讚」，疑影射新北確診數，遭網友撻伐，郭晚間刪文並澄清「無影射」。國民黨文傳會黃子哲批評郭的道歉「只做半套」，還在硬拗，根本就是睜眼說瞎話。暗諷新北市長侯友宜事小，但對新北市民的傷害事大，郭昆文應向市民道歉。

黃子哲表示，郭昆文被批評後趕緊撤文，並強調沒有影射之意，對造成不當聯想及混亂致歉。但其實郭就是在反諷新北市確診人數最多，揶揄侯友宜防疫不力。這當然是標準的政治語言，透過消費疫情，來惡意攻擊侯友宜。

黃子哲說，疫情下的每個數字，背後代表都是每個不幸染疫民眾的健康與生命之損失，拿此來做大作文章，甚至是冷嘲熱諷，都顯得冷血無情，失去基本人性的厚道。

黃子哲批評，郭昆文的道歉只做半套，因為他還在硬拗他沒有影射之意，是外界誤解，這就是睜眼說瞎話，顯示他仍缺乏認錯的勇氣與誠意。事實上，侯友宜被暗諷事小，對新北市民的傷害事大，郭昆文應該向市民致上最真誠的歉意。

話鋒一轉，黃子哲說，無獨有偶，日前民進黨立委吳思瑤竟然在疫情嚴峻之際，在臉書曬出日系品牌酒類飲品的冰箱照，並寫下「為台日友好，乾杯！」慘遭網友留言灌爆。行政院長蘇貞昌也曾拿疫情開玩笑說，「如果聞不到九層塔味道就是得武漢肺炎了！」也是完全的失言與失格。

黃子哲說，郭昆文、吳思瑤、蘇貞昌都是民進黨的從政黨員，也與蔡英文關係匪淺，身為總統與黨主席的蔡英文，對於這些失序缺德的言行，難道不應該踹共，並加以約束嗎？政治不難，多點人性而已，奉勸民進黨不要在受苦受難民眾的傷口上繼續撒鹽。

黃子哲 侯友宜

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