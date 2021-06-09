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志村健染疫亡蔡英文哀悼 賴士葆：3百餘國人亡蔡竟無聲

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／取自立法院議事轉播
國民黨立委賴士葆。圖／取自立法院議事轉播

本土疫情大爆發，衛福部長陳時中與行政院長蘇貞昌昨天紛在立院向全民道歉，但蔡總統近日為停電、民進黨染黑先後道歉，但對疫情造成國人逾300人死亡，至今未表達歉意。國民黨立委賴士葆晚間批評，這種沒有責任政治的台式民主令人瞠目結舌。

賴士葆表示，日本人志村健染疫死亡，蔡英文總統表達哀悼；但逾300個台灣人染液死亡，蔡總統竟然沉默無聲。

賴士葆表示，從中央流行疾情指揮中心放寬檢疫期限為3+11，到疫苗採購的諸多錯誤決策，外界多認為是因指揮中心指揮官陳時中意識形態的堅持造成，並由此引發一連串尚未止息的災禍。

賴士葆質疑，如今疫情已一發不可收拾，但蔡政府迄今卻沒有任何官員為此負起政治責任下台，蔡英文總統甚至連句道歉都沒有，這種沒有責任政治的台灣式民主，令人瞠目結舌。

賴士葆 疫情 蔡英文

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