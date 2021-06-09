江啟臣批蔡心無人民是政客：還有臉說「輪到你再去打」

本土疫情嚴峻，近日發生多起死後確診案件，引發社會議論。國民黨主席江啟臣晚間在臉書指控蔡英文，防疫出現這麼大的破口，就是她領導的政府所造成的，「你如何還有臉面高喊，『輪到你再去打』？」面對同胞的死難，蔡總統想說些什麼？一流的政府超前部署，二流的政府戒慎恐懼，不入流的政府自滿卸責。

江啟臣表示，壹電視記者不幸猝死在廁所後確診；北投一家四口，三人猝死後確診，一人確診高燒；資深公民記者輕生後確診；一具流水屍相驗後確診。士檢轄區，6具遺體原無跡象，相驗後竟有5具確診，「這些民眾在離開人世的那一刻，都以為自己是健康之身」。

江啟臣說，疫情爆發以來造成11968人染疫，333人不幸逝世，一條條寶貴的生命、一個個破碎的家庭。「新增病例維持平穩」成為每天例行記者會的套路，甚至連死亡人數都僅用新聞稿交代過去。

江啟臣說，蔡英文總統神隱兩周。再次現身，居然是要人民安心，不可質疑政府炒股，看到人民搶疫苗、百業齊蕭條，台灣的國家領導人，至今沒有絲毫歉意與羞愧，「我要鄭重的敬告蔡總統，台灣民心不安、疫情肆虐的根本原因，就是來自你所領導的團隊」。

江啟臣說，從疫苗採購消極、開放3+11、輕忽諾富特群聚、沉浸於口罩圍堵舊思維，直到社區群聚爆發初期，還心存僥倖。這就是官僚殺人，這就是汙國虐民，這波本土疫情，絕對是不折不扣的人禍；卸責地方無法對抗疫情，小編做圖無法消滅病毒，網軍出征更無法讓台灣清零。

江啟臣說，身處總統府與官邸的層層戒備與保護，「蔡總統，你可知道台灣人民每天不敢出門嗎？你可知道上市場買菜還要對身份證號碼？你可知道民眾拿到現金還要噴酒精消毒？你可知道親人離去不能見最後一面，是多令人痛楚的遺憾？」

江啟臣說，如果政府可以超前部署，如果政府能夠超買疫苗，如果政府時時以民為念，台灣早已達到群體免疫，甚至將多餘的疫苗馳援友邦，「心無慈悲便是魔，心無人民便是政客。蔡總統，你希望為自己留下什麼樣的歷史定位？」繼續意識形態治國，用大內宣麻痺自己蒙騙人民？還是反躬自省，開大門走正路納善意，取得疫苗安定民心？全在蔡總統的一念之間。