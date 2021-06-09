台美真朋友 陳其邁送玉荷包到AIT高雄分處傳達這意涵

本土疫情迅猛，美國三位跨黨派參議員日前旋風式來台訪問，送來疫苗的佳音，算是一陣及時雨。高雄市長陳其邁感謝美國捐贈台灣疫苗，行政暨國際處長項賓和代表市長赴美國在台協會高雄分處，轉達感謝信並送上當季玉荷包荔枝表心意，陳其邁說，「玉荷包耐風性強且果實甜美，象徵台美將持續攜手合作，迎風面向挑戰。」

陳其邁在感謝信提到，從《台灣關係法》到《台灣友邦國際保護及加強倡議法案》，40多年來台美雙邊維持緊密夥伴關係，共享民主、自由和人權價值。

感謝美國雪中送炭，陳其邁在信中也說，在疫情下，雙邊也以實際行動展現支持，2020年全球疫情嚴峻時台灣捐贈醫療口罩，2021年當台灣面對社區感染挑戰，美國三位重量級參議員訪台宣布捐贈疫苗，這份溫情台灣人民感念於心。

美國在台協會高雄分處長禹道瑞表示，美台關係友好，2020年台灣曾經捐贈醫療口罩、個人防護裝備（PPE）給美國，美國也感念在心，台灣是美國的策略夥伴和長期朋友，彼此協助也是必然。