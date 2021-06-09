吳釗燮參加捷克智庫高峰會 期盼台歐BIA盡速展開談判

外交部今天表示，外交部長吳釗燮於9日應捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy, EVC）邀請，以視訊方式參加今年「戰略溝通高峰會」（Stratcom Summit 2021），並擔任「民主國家如何從對抗假訊息中增添韌性」開幕場次的與談人，吳釗燮表示台灣感謝歐洲民主夥伴的鼎力支持，尤其是在國際參與方面，期盼台歐盟雙邊投資協定（BIA）能儘速展開談判，為台灣與歐洲更緊密且互惠互利的經貿合作關係開拓新猷。

外交部表示，同場次與會的還有立陶宛外交部政務次長Mantas Adomėnas、愛沙尼亞國防部次長Kadi Silde及捷克外交部前部長Tomáš Petříček等共同發聲捍衛民主，同時分享台灣經驗，就國際民主社群強化民主韌性及連結進行深入意見交換。

外交部表示，吳釗燮在會中表示，近年來民主國家與威權體制間的戰略競爭及對立日益顯著，威權政府無所不用其極利用民主社會的自由開放，以假訊息與網路攻擊等方式發動認知作戰，台灣過去幾年來即多次遭遇極頻密的假訊息攻擊。過去幾周，我國政府必須更強力反擊有關爭取疫苗的大量惡意虛假訊息。

吳釗燮表示，即使威脅與挑戰艱鉅，透明開放及國際合作仍是強化民主韌性、有效對抗假訊息的重要關鍵；台灣會持續發揮民主體制的優勢加以應對，以資訊透明與開放治理，靈活運用數位科技，來抵禦威權國家的假訊息攻擊，我國也會持續強化與全球理念相近夥伴的多元合作，包括持續透過台美共同創立的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）平台，呼籲全球民主國家重視假訊息對民主體制的危害，共同分享經驗並尋求有效反制之道。

吳釗燮表示，威權體制對民主國家的分化及滲透不會停止，伎倆也持續演進；國際民主社群唯有透過團結合作，強化民主國家的政治、經濟及社會韌性，才能捍衛引以為傲的自由民主價值。基於對民主價值的承諾，「台灣永遠是國際民主社群最值得信賴的夥伴」。

外交部表示，吳釗燮在回答提問時指出，樂見台歐關係近幾年來不斷提升，尤其捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）去年8月率團訪台獲得各界極佳的正面迴響，我方至盼與中東歐及波羅的海國家強化合作。