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韓將我列為第一波旅遊泡泡國家 外交部表示歡迎
韓國政府正式宣布推進旅遊泡泡（Travel）方案，有限制開放一般觀光，並已與台灣、新加坡、泰國、關島、塞班等防疫狀況良好地區初步討論；外交部發言人歐江安今天說，對此表示歡迎，若有具體結果，將立刻向國人說明。
歐江安表示，台灣與韓國雙邊關係歷史悠久，兩國在經貿、觀光及文化等領域的交流密切。台韓兩國近年來人員往來頻密，雙方在2019年新冠肺炎疫情爆發前，互為彼此第三大觀光客來源國。外交部對於韓國政府將台灣列為第一波旅遊泡泡的國家表示歡迎。
歐江安表示，防疫安全為我國當前優先考量，旅遊泡泡也涉及跨部會合作。外交部將持續密切關注韓國及其他相關國家的疫情發展、防疫規定及邊境管制措施，隨時掌握最新情況。
歐江安表示，外交部同時將持續配合中央流行疫情指揮中心的防疫措施，與交通部等相關單位進行研商合作，以便與防疫相對成功的國家，在遵守相關國家防疫規定的前提下，推動旅遊泡泡及相關便利措施的可行性。
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