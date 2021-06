遭爆到對岸違法兼職科技顧問 陳培哲提信件證明清白

中研院院士陳培哲日前發言批評國產疫苗,引發爭議。民眾向媒體爆料,現於台大醫學院擔任教授的陳培哲,在上海摯盟醫藥科技公司官網上掛名該公司的科學顧問,有違法兼職的疑慮。陳培哲今天受訪時表示,違法兼職之說是「捕風捉影」。此事起源於數年前到對岸開國際會議時,該公司口頭邀請他擔任名義上的「指導」,但沒簽約、沒薪水、沒任何責任,自然也無違法兼職問題。他今天已提出對方澄清此事的電子信件向台大校方證明。

陳培哲日前重砲批評國產疫苗後,接連被網友和媒體起底爆料。他表示心中非常沉痛,「台灣經歷言論的壓制,殷海光、黃信介、鄭南榕等前輩經歷多少苦難,才得到言論的自由和安全」。他認為,前輩努力的成果協助民進黨執政,「民進黨忘記前輩是受害者,執政後反而變成加害者,令人感到遺憾和痛心。」

陳培哲表示,上海摯盟醫藥科技公司是研發生產B型肝炎藥物的公司,跟疫苗毫無關係,該公司的科技長張志軍原本在美國藥廠工作。陳培哲是台灣研究肝臟的權威,而B型肝炎是台灣重要的疾病,他為此經常到世界各地開會交流,開會時也常有藥廠請教討論。

數年前陳培哲到對岸開會時,上海摯盟醫藥科技公司在會上向他請教,口頭上邀他擔任該公司名義上的科技顧問,「這只是名義上的邀請,沒有簽約、沒有薪水、也沒有固定責任」,不是職務、沒有兼職問題,當然也不會跟台大申請。他表示,這種口頭詢問是常態,禮貌上也不會拒絕,因此昨晚當台灣大學校方詢問此事時,他根本想不起來是哪家公司,上了該公司網頁才發現自己遭掛名科技顧問。

陳培哲表示,上海摯盟醫藥科技公司在美國、中國大陸都有分公司,各以中文版和英文版寫電子信件澄清此事、並向他道歉。他今天也已將電子信件證明拿給台大校方,該公司也會將中文信件放上網站澄清。

談到這段時間疫苗引來的紛紛擾擾,陳培哲表示,目前最重要的是「解決疫情、而非彼此對立。」

陳培哲也向記者提出摯盟科技長張志軍的英文信件,信中寫到「We confirm that your rule as the Scientific Advisor of Zhimeng Biopharma is a honorary title without any responsibility, obligation and payment. Members of Scientific Board of our company are purely for advancing sciences. We have made necessary changes in our website to make this point clear。We apologize that we posted your picture and profile in our website without your permission. This was just for company’s promotion.」

(我們確認你的角色只是摯盟的名譽科技顧問,沒有責任、義務和薪水。此一科技委員會中的成員只是純粹推展科技。我們會在網站上明確說明這一點。同時也向您致歉,在網站上放置你的照片和個人檔案,卻沒有得到您的同意。這只是公司的宣傳而已。)