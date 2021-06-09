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檢舉防堵台南人返鄉 高思博：這是仿效共產黨紅衛兵？

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨中常委批政府抗疫有3大對疫情無幫助、不合邏輯的怪事。圖／擷取畫面
國民黨中常委批政府抗疫有3大對疫情無幫助、不合邏輯的怪事。圖／擷取畫面

國民黨中常委高思博在網路直播，批政府抗疫有3大對疫情無幫助、不合邏輯的怪事，其中做得最厲害的是甩鍋給民眾，然後做圖批評在野黨。

高思博說，第1件怪事，是台南市政府發獎金鼓勵市民檢舉返鄉人員，創造出「家戶聯防、人盯人」防疫措施，不分青紅皂白，防堵台南人返鄉。這是仿效共產黨的紅衛兵嗎？

他說，台南很多基層家庭存在老年人獨居現象，北漂者此時返鄉，不只是端午節過節，更是想陪伴老人家、幫家人一些忙，市府卻一竿子打翻一船人，把返鄉者都當成是回家玩樂或解悶，造成情緒的負擔，無助於改善疫情。

高思博強調，為了避免返鄉人潮造成病毒傳播，政府可以運用的手段很多，如減班、停駛，或在高鐵、台鐵等設置快篩站，鼓勵讓返鄉者踏入家門前自願、自動篩檢。如今變成全民狗仔，讓大家相互檢舉，政府的不作為甩鍋給人民，讓老百姓承擔「道德負擔」，非常不合理。

對此，台南市長黃偉哲之前已表示，自北南返民眾鼓勵快篩沒有強制性，不接受篩檢也沒罰則，市府是希望以正向方式鼓勵民眾接受檢篩，絕非獵巫，是藉行政手段減少高風險時期的南北人流移動。

高思博指政府的第2件怪事是國外宣布軟性封城通常以1個月為單位，讓民眾有所遵循，不至於無所適從。國內疫情緊繃，警戒期間延長，確有必要，但每2周宣布一次，導致家長、學生、考生、老闆的復業，頻繁處在期望、失望的循環中遭受衝擊，何其無辜、無奈。

第3件怪事則是紓困的作為不切實際，他說，受疫情影響，無論貧富都是人人受創，但政府自以為精準投放的紓困金，創造出層層門檻，不只讓該領的領不到，更徒增行政成本。他認為，紓困重點在於救急，應以最快方式讓人民有感有盼望，全民普發救助金刻不容緩。

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