端午連假防疫大考驗！台中市府4管控措施堵疫情

台中市政府面對即將來到的端午節連假，戰戰兢兢。市長盧秀燕表示，市府沙盤推演後，提出「端午防疫專案」四大控管對策。包括在各大交通節點設置測溫除菌門，進入台中就發簡訊提醒自主管理等，風景熱點有疏導隊勸止群聚，另持續呼籲不要在縣市移動。

盧秀燕說，端午節連續3天假日對防疫是一大挑戰，市府成立專案應對，四大控管措施包括持續勸導不要返鄉跨縣市移動，她表示，馬來西亞就發生一人回鄉，不料傳疫給兩千多人，避免不必要的破口，不厭其煩呼籲愛鄉不返鄉。

另在台中邊境交通節點如雙鐵車站有烏日高鐵、台鐵台中車站與豐原大甲清水等站、國道客運站等設置測溫除菌門，市府派員到場站安裝設備及引導進入消毒門，避免病毒進台中。如發現有異常者，會馬上篩檢送醫處理。

第三項措施，只要外縣市人口進入台中境內，會收到簡訊，提醒入台中境內者，作好自主健康管理防疫。

端午期間，市民可能到風景熱點，觀旅局將在大坑、高美濕地、草悟道等熱點，有疏導隊到場稽查、勸導，呼籲民眾宅在家，不要群聚，防疫不出門，風景一直都在。