新冠確診者死亡破300 侯友宜：疫苗分配上要用戰略思維

台灣新冠肺炎超過萬人確診、超過300多人染疫死亡，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中昨天向國人道歉，新北市長侯友宜表示，很多市民在疫情中走了，對於疫苗只有一句話，趕快進來施打，數量要夠、品質要好，一起爭取疫苗，讓全體國人免疫力提升。

侯友宜表示，面對大家很關心的防疫，雙北是共同生活圈，他剛剛在報告疫情熱力圖當中，雙北一定要共同合作，把疫情壓住，其中面臨挑戰非常大，也非常難過不捨，很多市民在疫情中走了，更多還在積極搶救當中，面臨這場苦難要扛起責任，共同來度過。

侯友宜表示，對於疫苗只有一句話，不論政府、民間團體或宗教團體，只要可以協力幫忙，甚至有國際友人支持，疫苗趕快進來施打，數量要夠、品質要好，大家一起爭取疫苗施打，讓全體國人免疫力提升。

有媒體提問，侯友宜曾說中央在疫苗分配上要有戰略思考，侯友宜對此說明，疫情最嚴峻就在雙北，尤其新北是最嚴峻，面對疫情不斷往外擴散，要趕快守住疫情最中心熱區，在整個不論是疫苗分配或是防衛台灣，要有全體部署思考，只要雙北守的住，雙北及其他縣市疫情就會降溫，所以在疫苗分配上要用部署的戰略思維來分配。