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柯建銘：美中對抗下 國民黨卻配合中國擾亂台灣社會

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立法院民進黨團總召柯建銘。本報資料照
立法院民進黨團總召柯建銘。本報資料照

美國國務卿布林肯在國會表示，拜登政府正進行與台灣的貿易與投資對話，對話應該開始了。立法院民進黨團總召柯建銘指出，美國與中國對抗的國際局勢已然形成，在此架構下，美國與台灣的關係越來越好，也是勢不可擋，但是，以往自翊比較有國際觀的國民黨，卻還是對此視而不見，反而持續的配合中國，持續擾亂台灣的社會。

柯建銘指出，這是繼前幾日美國參議員來台宣布美國將提供台灣75萬劑疫苗後，美國再一次的宣示美台關係的重要性，而差不多在同一時間，美國政府也宣示，將成立由美國貿易代表領導的「工作小組」，尋找導致供應鏈空洞化的具體違規行為，並計畫通過關稅或其他補救措施解決，其中一個打擊的目標，就是中國。

柯建銘指出，此外，美國參議院8日以68票比32票，通過名為「美國創新與競爭法」的法案，主要目標就是在提高美國與中國技術競爭的能力。由此可見，美國與中國對抗的國際局勢已然形成。

柯建銘表示，美國與台灣的關係越來越好，也是勢不可擋，但是，以往自翊比較有國際觀的國民黨，卻還是對此視而不見，反而持續的配合中國，持續擾亂台灣的社會，如之前一直反美國萊豬，卻對台美國牛肉含有萊克多巴胺一事毫無反應。

柯建銘說，甚至國民黨地方首長，還以此羞辱美國在台協會 AIT，足見其為反對而反對，配合中國反對美國的企圖，昭然若揭，與黨主席江啟臣日前宣示的「親美和中」路線，背道而馳。

柯建銘表示，呼籲國民黨，台灣的國際觀，不能也不是只有中國，就算國民黨已經毫無重返執政的企圖，也不能一直走在「親中反美」的路線上，這對國民黨的長遠發展，只有百害而無一利。

柯建銘 國民黨 江啟臣

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