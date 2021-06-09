快訊

曾和猝逝攝影共事1小時 壹電視主播傳快篩陽性

整理包／疫苗到底買多少？政府歷次說法立委質疑兜不攏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

江啟臣批蔡政府讓民眾焦慮：防疫缺疫苗 紓困沒現金

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。圖／取自國民黨中常會直播畫面
國民黨主席江啟臣。圖／取自國民黨中常會直播畫面

本土疫情持續嚴峻，國民黨主席江啟臣下午在中常會表示，紓困要留產業活路，疫苗更是確保人民生路的關鍵。但這個政府「防疫缺乏疫苗，紓困沒有現金」，讓許多民眾困於忐忑與焦慮。

江啟臣重申，「發現金，度難關」是此刻許多人，對政府最直接的期待。這次的疫情來得快，影響的範圍超過預期，根據政大選舉研究中心5月底的最新民調，有超過五成八的民眾不滿意去年政府的紓困方案。政府不應用去年千瘡百孔的紓困政策複製貼上；更不該用各種門檻，卡住人民救急的紓困需求，對人民的苦難與紓困的孤兒視而不見。

江啟臣指出，行政院所提出的紓困4.0預算案，正在立法院審議。國民黨除了希望全民普發1萬元現金之外，也希望個別產業所面臨到的不同困境，可以儘速得到政府重視，政府應協助產業度小月、過難關，保留台灣疫情後，產業復甦的生機。

江啟臣強調，對於日本政府捐贈的124萬劑AZ疫苗，以及美國參議員來台承諾捐贈的75萬劑疫苗，國民黨再次表達誠摯的感謝。此外，更期望民進黨政府能循國民黨建議的「開大門、納善意」，歡迎各界願對台灣伸出的援手，因應疫苗空窗所導致的疫情控管危機。

江啟臣感嘆，這次新冠疫情，帶給全國與全球百年罕見的衝擊，奪走不同國家、種族、宗教信仰、政治理念人們的生命。持續變種的病毒，更一而再地挑戰人類生醫科學的極限，與公衛防疫的能力。要成功打贏這場艱難的仗，需要全人類捐棄成見的互助合作、共同努力。

AZ疫苗 江啟臣 疫情

延伸閱讀

疫苗說法丕變 江啟臣：蔡英文還藏著多少不能說的秘密？

國民黨府前「要疫苗」撞傷警員 綠：江啟臣懸崖勒馬

苗栗疫情升溫 江啟臣致電楊鎮浯供3千瓶酒精助清消防疫

江啟臣：不當開發疫苗白老鼠 你信陳培哲還是蔡英文？

相關新聞

打疫苗傳插隊 蔡英文重話：執政黨做表率 輪到你再去打

近來施打新冠肺炎疫苗傳出特權施打爭議。蔡英文總統今天在民進黨中常會中表示，中央明定的接種順序，是經過專家討論，考量公共衛...

壹電視已快篩147人 主播導播等7人陽性

台北市內湖壹電視7日發生攝影師猝死廁所內，8日晚間該名攝影的PCR結果出爐為陽性。北市快篩隊火速前往壹電視協助篩檢，先針...

檢舉防堵台南人返鄉 高思博：這是仿效共產黨紅衛兵？

國民黨中常委高思博在網路直播，批政府抗疫有3大對疫情無幫助、不合邏輯的怪事，其中做得最厲害的是甩鍋給民眾，然後做圖批評在...

端午連假防疫大考驗！台中市府4管控措施堵疫情

台中市政府面對即將來到的端午節連假，戰戰兢兢。市長盧秀燕表示，市府沙盤推演後，提出「端午防疫專案」四大控管對策。包括在各...

蔡英文：安全有效是國產疫苗上市的基本條件

民進黨今天舉行線上中常會，身兼黨主席的蔡英文總統在會中表示，安全、有效是國產疫苗上市的基本條件，尊重科學證據，有一分證據...

新冠確診者死亡破300 侯友宜：疫苗分配上要用戰略思維

台灣新冠肺炎超過萬人確診、超過300多人染疫死亡，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中昨天向國人道歉，新北市長侯友宜表示，很多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。