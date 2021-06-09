江啟臣批蔡政府讓民眾焦慮：防疫缺疫苗 紓困沒現金

本土疫情持續嚴峻，國民黨主席江啟臣下午在中常會表示，紓困要留產業活路，疫苗更是確保人民生路的關鍵。但這個政府「防疫缺乏疫苗，紓困沒有現金」，讓許多民眾困於忐忑與焦慮。

江啟臣重申，「發現金，度難關」是此刻許多人，對政府最直接的期待。這次的疫情來得快，影響的範圍超過預期，根據政大選舉研究中心5月底的最新民調，有超過五成八的民眾不滿意去年政府的紓困方案。政府不應用去年千瘡百孔的紓困政策複製貼上；更不該用各種門檻，卡住人民救急的紓困需求，對人民的苦難與紓困的孤兒視而不見。

江啟臣指出，行政院所提出的紓困4.0預算案，正在立法院審議。國民黨除了希望全民普發1萬元現金之外，也希望個別產業所面臨到的不同困境，可以儘速得到政府重視，政府應協助產業度小月、過難關，保留台灣疫情後，產業復甦的生機。

江啟臣強調，對於日本政府捐贈的124萬劑AZ疫苗，以及美國參議員來台承諾捐贈的75萬劑疫苗，國民黨再次表達誠摯的感謝。此外，更期望民進黨政府能循國民黨建議的「開大門、納善意」，歡迎各界願對台灣伸出的援手，因應疫苗空窗所導致的疫情控管危機。

江啟臣感嘆，這次新冠疫情，帶給全國與全球百年罕見的衝擊，奪走不同國家、種族、宗教信仰、政治理念人們的生命。持續變種的病毒，更一而再地挑戰人類生醫科學的極限，與公衛防疫的能力。要成功打贏這場艱難的仗，需要全人類捐棄成見的互助合作、共同努力。