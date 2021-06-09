「沒100％照顧好民眾」蘇陳致歉 楊志良：總統才該道歉

宣布社區感染後至今已將近一個月，累計1萬多人確診、296人死亡。行政院長蘇貞昌以及衛福部長陳時中昨終於為此道歉，其中蘇貞昌表示「政府沒有100％把民眾照顧好，深感抱歉」。前衛生署長楊志良表示，蘇貞昌這席話根本沒道歉，哪一個政府可以100％照顧到民眾？應該為政府沒有做到哪些政策而讓國人喪命致歉，而不是說這些空泛的話，他也批評，蔡英文總統至今仍躲在後方，台灣現在搞得這麼亂，身為三軍統帥都不用說一句話嗎？把致歉的責任丟給蘇、陳就夠了嗎？

楊志良表示，在這一場抗疫戰中，仍充滿濃濃的政治味，從採購國際疫苗到國產疫苗，處處都不見「專業思量」，只見「政治布局」，當初東洋採購1000萬劑BNT疫苗，指揮中心怕買貴，要求調整劑量為200萬劑，錯失最佳採購時機，此舉也能看出指揮中心當時擔心買貴被在野黨批評，採取保守作為。

後續的抗疫模式也是站在執政黨與在野黨的攻防之上，包含打擊學者、彰化事件、拒絕任何快篩的提議等，楊志良說，現在是政府應該要團結的時候，不該是政治攻防的時刻，2003年抗SARS時期，前總統陳水扁在總統府邀請朝野政黨領袖，召開「朝野領袖防治SARS疫情會議」，針對疫情對於國內政經社會的衝擊評估、防疫措施的檢討、緊急命令的頒布等交換意見。

楊志良說，但現在執政黨對於在野黨根本就是不溝通，任何意見直接反對，並派出網軍攻擊，號稱是最會溝通的政府，根本看不見有任何溝通之處。造就台灣目前的情勢，總統應該要負起最大的責任，不過至今未見總統對於確診者或是因染疫過世的死者，有任何說法，把道歉的責任推向蘇、陳，一來道歉毫無誠意，使道歉一點意義都沒有，總統真的都不用說任何一句話嗎？