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藍拋報稅再延...蘇貞昌：疫情期間當然要延 請財部研擬

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蔡壁如批蘇貞昌「每條人命都是您的子民怎無動於衷？」

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民眾黨立委蔡壁如今質詢行政院長蘇貞昌。圖／取自國會頻道
民眾黨立委蔡壁如今質詢行政院長蘇貞昌。圖／取自國會頻道

立法院今天舉行臨時會審紓困預算，民眾黨立委蔡壁如今天在質詢會後指出，今天她在院會質詢行政院蘇貞昌說「蘇院長，CDC改組升級，院長願不願意扛？」蘇院長竟然說「陳時中擔任指揮官做得很好」。蔡壁如說 「我大驚！台灣的疫苗施打率全球倒數 、死亡率高於全球平均、我們的醫護人員還在咬牙苦撐，仍舊領不到津貼、這樣的成果，蘇院長竟然說很好」

蔡壁如說，當時她再問「累計死亡人數已經超過三百人，蘇院長，您怎麼能說「很好」？」蘇院長回答「這是因為我國確診人數老人居多…」

蔡壁如批評蘇貞昌的的說法，極為冷血，把確診死亡歸究到是因為老人或是有慢性病，把死亡當成理所當然，還認為CDC做的「很好」？每一個因為染疫死亡的案例，其家人連看死者最後一面、換最後一套衣服的機會都沒有。

蔡壁如說，因為遺體必須要在24小時內火化，只能孤獨的走去，這是人生的至悲，「蘇院長啊，每一條人命，都是您的子民啊！您怎能無動於衷！」

蔡壁如 蘇貞昌 行政院

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